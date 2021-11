Almer Toska, gazetar dhe ish-kandidat për deputet nga radhët e Partisë Demokratike ka hedhur akuza ndaj kreut në detyrë të PD, Lulzim Basha.

I ftuar në studion e lajmeve të Fax Neës, Toska tha se kandidatët për deputet nga radhët e PD u lanë pa mbështetje financiare dhe nuk kishin mundësi as tiu jepnin një kafe mbështetësve të tyre.

Ai tha se deri në Kuvendin e Dhjetorit, Bashës do ti kenë mbetur rreth vetes 2-3 deputet.

“Demokratët kanë marrë lekë borxh për të mbijetuar, bashkitë ofrojnë mundësi punësimi, diku më pak dhe diku më shumë. Demokratët po detyrohen që ti bashkohen foltores së Berishës, Basha është pa moral. Thotë sot je kandidat për deputet, pastaj pas dy orësh nuk e gjen veten në asnjë listë. Vendoste trupin e vetë para demokratëve, po mendjen e kishte në pazar me Edi Ramën.

Ne nuk kemi pasur mbështetje logjistike si të punonim, në Fier kandidatët kanë marrë 2-4 milionë lekë të vjetra, këto para kishin kandidatët. Artileria e PS, mekanizmi i pushtetit ishin shumë të forta. Ne nuk kishim mundësi që tiu jepnim njerëzve një kafe, janë 13 milionë euro donacionet për PD. Dikush ka dhënë dhe shpirtin, Basha është një njeri që nuk i dhimbset sesi vuajnë njerëzit poshtë.

Lulzim Basha paguan 3500 euro kursin e vajzës së tij për tenis, një thashethem i tillë i duhet thënë njerëzve. Berisha është bashkëfajtor me Lulzim Bashën, pasi ia ka miratuar në heshtje të gjitha vendimet e tij, tani nuk vlen Lulzim Basha se ty tu prek interesi.

Demokratët janë në dilem, të zgjedhin Berishën 77-vjeç apo Bashën që është pa moral.

Basha ka qenë në pazar që ditën e parë me Edi Ramën për të shitur zgjedhjet, ky i ka shitur zgjedhjet qëkur u ul në tavolinë me Damian Gjiknurin. Basha na ka kërkuar që të raportonim shifra

fiktive, ne arrinim limitin e objektivit, raportohej në mënyrë fiktive dhe ata miratonin. Kërkoheshin nga qendra raporte fiktive.

Ka kandidatë, mbi 10 deputetë që kanë paguar nga 200 mijë euro për të qenë deputet. Kush i ka marrë këto lekë është një pyetje retorike. Në Fier ka ardhur një zonjë dhe është renditur në vendin e dytë në listë, pa asnjë kontribut, Xhelal Mziun e përzunë nga Kamza, dhe Basha e çoi të parin në Dibër.

Do ketë një shkëputje tjetër nga grupi parlamentar, për shkak se e shohin që Basha nuk ka mbështetje. Ata do të vlerësohen personalisht, demokratët janë tërbuar, nëse Basha del në takime do ta gjuajnë me këpucë, pasi është akumuluar inati, janë ata njerëz që e votojnë PD-n.

Lulzim Basha nuk të ngreh as qimen, as nuk skuqet, ndërkohë që Sali Berisha të rrëqeth kur flet. Janë larguar njerëz me kontribute, për shkak se nuk ishin besnik. Sot Tomor Alizoti po mban një distancim si nga Basha si nga Berisha pasi e di rëndësinë e bazës. Deri në 11 Dhjetor Bashës do ti mbeten mbrapa dy apo tre veta, vetëm Grida Duma dhe Ervin Salianji.“, tha Toska./m.j