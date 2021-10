Sekretari i Përgjithshëm i Partisë Socialiste, Damian Gjiknuri, i shoqëruar nga Sekretari Organizativ, Blendi Klosi dhe Sekretari për Digjitalizimin, Etjen Xhafaj, zhvilluan gjatë ditës së sotme një mbledhje me kryetarët e partisë në të 61 bashkitë e vendit.

Fokusi kryesor i këtij takimi ishte ecuria e procesit të analizës postzgjedhore, si dhe procesi i regjistrit të anëtarësisë.

Gjatë fjalës së tij pas përfundimit të takimit, Gjiknuri u shpreh se: “Patëm rastin të mbledhim të gjithë drejtuesit e Partisë Socialiste në të gjitha Bashkitë. Ishte një analizë në lidhje me ecurinë e procesit të analizës post-zgjedhore dhe njëkohësisht edhe ecurisë së procesit të regjistrimit të anëtarësisë. Është një analizë e nevojshme pasi Partia Socialiste ka hyrë në një fazë intensive të ristrukturimit, që do të thotë përgatitja e partisë ndërmjet periudhave zgjedhore për të qenë gati në çdo moment.”

Numri dy i Partisë Socialiste theksoi gjithashtu se përfundimi i këtij procesi do konkludojë me përgatitjen e një platforme të mirëfilltë elektorale organizimi, që Partia Socialiste të konsolidohet më tej si forca më e organizuar politike.

“Eksperiencat e krijuara në zgjedhjet e fundit dhe përmirësimet e nevojshme që do të dalin nga procesi i analizës do i konkludojmë me përgatitjen e një platforme të mirëfilltë elektorale organizimi, që Partinë Socialiste ta konsolidojmë si forcën më të organizuar politike. Gjithmonë për të çuar përpara interesat e publikut shqiptar.

Frytet e këtij takimi besoj se do reflektojnë në qasjen strategjike të Partisë Socialiste.

Sekretari Digjital dhe Sekretari Organizativ janë dy komponentët e nevojshëm për ta bërë shumë efektiv organizimin e Partisë Socialiste”-përfundoi Gjiknuri.

Sekretari Organizativ Blendi Klosi gjatë mbledhjes u shpreh se rikthimi i forcës tek partia dhe organizimi struktural i partisë është fokusi kryesore. Partia duhet të jetë aktive dhe jashtë proceseve zgjedhore.

Etjen Xhafaj, Sekretari për Digjitalizimin e vuri theksin tek rëndësia ë një regjistri digjital të të gjithë anëtarësisë efektive. Pasja e këtij regjistri do të lehtësoj dhe komunikimin e strukturave me njëra- tjetrën, por edhe të drejtuesve të Partisë Socialiste me bazën./m.j