Në kuadër të Ditës Ndërkombëtare Kundër Korrupsionit, sekretarit Amerikan i Shtetit Antony Blinken ka paralajmëruar sanksione dhe kufizime vizash për 11 zyrtarë dhe ish-zyrtarë.

Lajmin e ka bërë të ditur përmes një postimi në Twitter, ndërsa thekson se zyrtarët në fjalë akuzohen për korrupsion.

“Në Ditën Ndërkombëtare Kundër Korrupsionit, Shtetet e Bashkuara po vendosin sanksione dhe kufizime vizash për 11 zyrtarë aktualë dhe ish-zyrtarë të korruptuar. Së bashku, ne mund të luftojmë korrupsionin dhe të promovojmë llogaridhënien dhe qeverisjen e mirë.”, shkruan Blinken në Twitter.

Deri tani nuk dihen emrat e zyrtarëve dhe ish-zyrtarëve në fjalë dhe shtetet nga janë./m.j

On International Anti-Corruption Day, the United States is imposing sanctions and visa restrictions on 11 corrupt current and former officials. Together, we can combat corruption and promote accountability and good governance. #IACD2021

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) December 9, 2021