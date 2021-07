Sot po zhvillohet dita e dytë e Lojërave Olimpike “Tokyo 2020”, me disa nga sportet që po zhvillohen.

Pasi ditën e sotme Kosova e siguroi medaljen e artë falë Distria Krasniqit në kategorinë deri në 48 kilogramë ajo renditet në vendin e katërt sa i përket medaljeve nga të gjitha vendet pjesëmarrëse.

Kina prin me katër medalje, tri të arta dhe një të bronztë, e ndjekur nga Japonia me një të artë dhe një të argjendtë. E treta është Korea e Jugut me një të artë dhe dy të bronzta.