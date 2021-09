Kancelari i Austrisë, Sebastian Kurz tha sot se dialogu midis Kosovës dhe Serbisë nuk është bërë më i lehtë pas zgjedhjeve në Prishtinë dhe se shpreson që ky vit të mos humbasë në çështjen e integrimit evropian të Ballkanit Perëndimor.

Duke theksuar vizitën që pati në Beograd, Kurz tha se BE-ja duhet të jetë partner i besueshëm për vendet në Ballkanin Perëndimor që duan të integrohen.

“Unë shpresoj për një dinamikë të re të integrimit evropian në Ballkanin Perëndimor. BE-ja duhet të jetë partner i besueshëm për vendet e Ballkanit Perëndimor, që ata të mund të mbështeten në të”, tha Kurz për Tanjugun.

Ai vuri në dukje se as BE -ja, e as Austria nuk mund të jenë të vetëdijshëm se si po zhvillohet rajoni.

“Është veçanërisht e rëndësishme për Austrinë se si zhvillohet rajoni për shkak të afërsisë së tij gjeografike. Çdo zhvillim negativ ka ndikim të drejtpërdrejtë tek ne. Më pak krim këtu nënkupton siguri më të madhe në vendin tonë, më pak konflikt në rajon do të thotë stabilitet më i mirë në vendin tonë. Zhvillim më i mirë ekonomik këtu do të thotë përfitime edhe për ne, si dhe vende të reja pune në Austri”, theksoi Kurz.

Kancelari austriak tha se Austria është e lidhur ngushtë me vendet e Ballkanit Perëndimor dhe shprehu sërish shpresën se BE-ja do të bëhet një partner i besueshëm për këtë rajon.

Ai shtoi se vendet e rajonit janë të frustruara nga ngërçi në rrugën e tyre evropiane. Siç paralajmëroi ai, kjo çon në mënyrë të pashmangshme që vendet e tjera, si Rusia, Kina dhe Turqia, të bëhen më me ndikim në këtë rajon.

“Kjo është arsyeja pse integrimi evropian nuk është vetëm një çështje burokratike e BE-së, por mbi të gjitha gjeopolitike”, nënvizoi Kurz.

/b.h