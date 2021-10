Në grabitjen e biznesmenit Nazmi Çangu në Nikël të Fushë-Krujës brenda në shtëpi kanë 3 grabitës dhe jo 10 sicc ishte raportuar më parë. Lajmin e dha në Report Tv, Josif Shtëmbari, shef sektori në Drejtorinë e krimeve të rënda në Policinë e Shtetit. Ai shprehet se vetë biznesmeni ka thënë që grabitësit i kishin thënë që jashtë janë edhe 10 të tjerë.

“Biznesmeni i dhunuar ka deklaruar se kanë qenë tre persona brenda në shtëpi në grabitjen në Nikël, të maskuar dhe me kapuç të zinj në kokë. Sipas deklaruesit të dëmtuar, personat i kanë thënë që banesa është e rrethuar dhe jashtë janë edhe dhjetë persona të tjerë. Mbishkrimi ka qenë policia. Po verifikohen të gjitha thëniet e tij. Të gjitha informacionet po verifikohen dhe menaxhohen. Shpresat janë të mëdha dhe presim me orë jo me ditë për rezultate. Në vendngjarje janë gjetur gjurmë dhe AND që janë të vlefshme për verifikim. Jemi njoftuar nga vetë biznesmeni pas ngjarjes”, tha Shtëmbari, sipas të cilit 3 grupi i hetimit po punon ta përcaktoj numrin e atyre që kanë qenë jashtë vilës.

Biznesmeni Nazmi Çangu u grabit pak pas mesnate më 24 tetor, ku persona të armatosur dhe të maskuar hynë në banesën e tij, duke i terrorizuar familjen, ndërsa i vodhën para kesh dhe sende me vlerë që kapin shifrën e mbi 100 mijë eurove. Çangu njihej në zonë si një person që jepte para me fajde dhe pikërisht për këtë, policia ka si pistë hetimi lidhjet me ndonjë konflikt borxhi që ka pasur në të shkuarën.

/a.r