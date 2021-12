Ish-Prokurori i Përgjithshëm, Adriatik Llala, i dënuar me vendim të formës së prerë nga GJKKO, jeton në Itali dhe prej disa ditësh ka kërkuar azil politik në Itali. Emisioni ‘Repolitix’ në Report Tv ka siguruar pamje nga ndërtesa ku ai jeton në një lagje në kryeqytetin italian në Romë.

Report Tv mëson gjithashtu se ish-Prokurori ka shkuar dhe është paraqitur tek autoritetet italiane më 12 dhjetor për të kërkuar azil politik. Të njëjtat autoritete kanë bërë një verifikim të identitetit të tij dhe më pas i kanë komunikuar masën e arrestit, pasi Llalla është në kërkim ndërkombëtar sipas një urdhër të SPAK.

Gjithashtu në ‘Repolitix’ është bërë me dije se ish-Prokurorit të Përgjithshëm, Adriatik Llala, i është mbajtur pasaporta për të mos pasur të drejtë të lëvizë jashtë Italisë dhe i është kërkuar që të paraqitet në mënyrë periodike në policinë italianë. Pra, ai nuk është në burg por jeton në një banesë në këtë zonë, nga e cila Report Tv ka siguruar fotot.

Në Itali pritet një komunikim me Ministrinë e Drejtësisë së Shqipërisë për të nisur procedurat për ekstradim, ndërkohë që siç duket do të ketë edhe një vendimmarrje për kërkesën për azil të Llallës. Do të jetë ministri i Drejtësisë, Ulsi Manja i cili në rrugë diplomatike do të çojë në Romë kërkesën për ekstradimin. Kjo procedurë zgjat 40 ditë.

Adriatik Llalla u dënua me dy vite burg lënë në fuqi edhe nga Apeli me akuzën e refuzimit për deklarimin, mosdeklarim dhe fshehje ose deklarimi i rremë i pasurive” i cili bëhet kështu zyrtari më i lartë shqiptar në pranga. Ish kryeprokurori iku nga Shqipëria një javë përpara se gjykata e Apelit të jepte vendimin ndaj tij dhe për herë të fundit ai u fotografua në stacionin e trenit në Romë.

Kush është Adriatik Llalla?

Adriatik Llalla u zgjodh Prokuror i Përgjithshëm në vitin 2012 dhe e mbajti këtë post deri në nëntor 2017, kur i mbaroi mandati 5-vjeçar. Hetimi ndaj Llallës u regjistrua fillimisht nga Prokuroria e Durrësit më 15 mars 2018 nën akuzat e fshehjes së pasurisë, shpërdorimit të detyrës dhe pastrimit të parave. Ai u hetua edhe për veprën penale të “mosdeklarimit të shumave monetare në kufi”. Më pas, dosja u dërgua në ish-Prokurorinë e Krimeve të Rënda dhe në korrik 2018, gjykata respektive vendosi sekuestron e pronave të ish-Prokurorit të Përgjithshëm. Akuzat u rrudhën në 2021, ku SPAK njoftoi më 9 mars përfundimin e hetimeve vetëm për veprën penale “refuzimi për deklarimin, mosdeklarimi, fshehja ose deklarimi i rremë i pasurive”, për të cilën do të vuaj dy vite burg./m.j