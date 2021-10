Gazeta austriake “Der Standard” ka kritikuar ashpër qëndrimin e Bashkimit Europian për reagimin ndaj tensioneve në Veri të Kosovës. Duke u fokusuar në një reagim të kryediplomatit të BE-së, Josep Borrell, “Der Standard” shkruan se postimet e tij janë tronditëse sa duket sikur ia shkruan Beogradi.

“Përballë këtyre përpjekjeve të koordinuara për destabilizim BE nuk reagoi me vërejtje të qarta, por e përkeqësoi situatën edhe më shumë. Kryediplomati i BE-së Josep Borrell nuk e përkrahu shtetin ligjor kosovar, por kritikoi policinë kosovare për shkak të ‘masave të pakoordinuara’. Me sa duket atij po ia shkruan Beogradi postimet në Twitter dhe po beson se na qenkësh kompetent për të mbrojtur kriminelët”, shkruan “Der Standard”.