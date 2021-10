Deputeti demokrat Saimir Korreshi ka ironizuar kryeministrin Edi Rama pas deklaratës së tij për rritjen e çmimit të gazit dhe naftës.

Përmes një postimi në rrjetin e tij social Facebook, Korreshi është shprehur se Rama e përballon rritjen e çmimit pasi nuk ka paguar asnjëherë as naftë as gaz.

“Ti e perballon o zoteri se nuk ke paguar ndonjehere as nafte e as gas, po hajde e pyet njehere ketej se me sa sukses do ta perballojne?? Zot na ruaj! Qe ta merrni vesh ju qe e votuat. Me durim e me terezi nga gjeli i detit do ngeli vetem kofsha per vit te ri”, shprehet Korreshi.

