Një shqiptar është dënuar në Britaninë e Madhe me 16 muaj burg pasi është konstatuar nga autoritet vendase me 4 mijë paund në makinë, një thikë si edhe një çantë me mbetje kanabisi.

Më 13 maj ai u arrestua duke udhëtuar në një makinë dhe akuzohet se ka përfituar të ardhura nga shitja e drogës. Mësohet se shqiptari është identifikuar si Artenis Tershalla dhe jetonte prej dy vitesh në mënyrë të paligjshme në Britaninë e Madhe. Sipas raportimeve nga mediat e huaja, 27-vjeçari përdorte tre emra, një italian, një bullgar dhe shqiptar.

Që prej vitit 2019 Tershalla ndodhej në Britani, ndërsa është mësuar se atje kishte hapur një llogari bankare me emrin e rremë italian, Antonio Bergomasci. Në këtë llogari rezultonte një shumë prej 12 mijë paundësh, të cilat 27-vjeçari i kishte përfituar brenda një viti.

Tershalla u dënua me 16 muaj burg, ndërsa një gjykatës tha se dyshohet se ai ishte pjesë e një grupi të organizuar kriminal për shpërndarjen e drogës. Prej dy vitesh në Britani, ai nuk kishte tentuar të kërkonte azil, por mësohet se pas burgosjes Tershalla ka kërkuar azil me pretendimin se jeta e tij do të ishte në rrezik nëse do kthehet në Shqipëri.

/b.h