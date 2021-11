Bosi i mafias Viterbo, Ismail Rebeshi, dënohet me 16 vjet burg për tregti të heroinës dhe marihuanës në bregdetin roman.

Rebeshi, i cili do të kishte qenë furnizuesi i një bande drogesh, iu bashkua masa e sigurimit në burg më 9 shkurt të vitit të kaluar, në seksionin 41 bis të burgut të Cuneos, ku vuan dënimin me 10 vjet e 11 muaj në shkallën e dytë për lidhje për organizata të ngjashme me mafiozët në kontekstin e operacionit Erostrato, i cili rezultoi në trembëdhjetë arrestime më 25 janar 2019.

38-vjeçari shqiptar u dënua të enjten më 4 nëntor në Romë. Mediat e huaja shkruajnë se në krye të bandës ishte një shqiptar, i njohur si Lele, “subjekt i kalibrit të konsiderueshëm kriminal”, i cili në çdo negociatë droge që bënte shkonte i armatosur. Kjo ngaqë kishte frikë nga Rebeshi./m.j