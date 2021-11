Dashamir Shehi nga abcnews.al ka leshuar një thirrje për qytetarët duke i ftuar ata të bëhen pjesë e politikës.

“Politika fatkeqësisht në Shqipëri ka shumë gjëra në dorë, prandaj do i ftoja qytetarët të angazhohen, të merren me politikë, e dijmë që nuk është ndonjë gjë e mrekullueshme por nëqoftëse nuk merreni ju të jenë të sigurt që do merren disa që janë më të këqinj se ju.” /m.j