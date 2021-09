Qeveria daneze paraqiti një propozim të martën për të detyruar të huajt dhe njerëzit me prejardhje emigrante të punojnë 37 orë në javë në këmbim të përfitimeve të mirëqenies.

Propozimi nga qeveria minoritare socilademokrate i referohet veçanërisht njerëzve me prejardhje jo-perëndimore, të cilët nuk kanë një punë për të nisur ditën. Shumë gra me prejardhje të huaj mbeten jashtë tregut të punës, veçanërisht ato nga Lindja e Mesme, Afrika e Veriut, Afganistani, Pakistani dhe Turqia.

“Nëse vini në Danimarkë, duhet të punoni dhe të mbani veten dhe familjen tuaj,” thuhet në propozim. “Nëse dikush nuk mund të mbajë veten, duhet të marrë pjesë dhe të kontribuojë në atë që është e barabartë me një javë pune të rregullt për të marrë përfitimin e plotë të mirëqenies. “

Programi do të fillojë me ata që kanë disa aftësi dhe aftësimi do të bëhet nga bashkitë lokale daneze.

Ende nuk është caktuar një datë për parlamentin me 179 vende për të votuar mbi propozimin. Edhe pse Social Demokratët nuk kanë shumicën, ata ka të ngjarë të marrin mbështetje nga ligjvënësit e qendrës së djathtë për ta miratuar atë.

Emigrantët dhe pasardhësit e tyre përfaqësojnë 14.1% të gati 6 milionë njerëzve të Danimarkës. Grupet më të mëdha janë nga Turqia, Siria dhe Iraku.

/m.j