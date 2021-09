Në Komisionin e Pavarur të Kualifikimit është paraqitur sot për vettingun prokurori i Lushnjës Arben Dyla.

Gjatë seancës detaje shumë të çuditshme janë zbuluar për prokurorin i cili duket se paralelisht me ‘drejtësinë’, paska bërë edhe ‘bankën’ duke dhënë kredi për një tjetër qytetar.

Prokurori deklaron se i ka dhënë një shtetasi 50 mijë euro hua, kontratë për 5 vite.

Shtetasi A. K ka marrë 50 mije euro nga prokurori me interes 2 % mbi kapitalin.

Që do të thotë se shtetasi do jepte 1 mijë euro në muaj interes tek prokurori.

Huamarrësi do t’i paguante prokurorit 60 mijë euro interes, ose 110 mijë euro për 5 vite, pra 60 mijë euro mbi huanë e marrë, bën me dije Report TV.

Prokurori ka sqaruar se shtetasi A. K nuk merrte dot kredi në bankë se i kishte të bllokuara dhe ai e ka ndihmuar.

Nga ana e KPK nënvizohet se me kontratën e huasë në dhjetor 2016, prokurori ka nisur të banojë në apartamentin që kishte lënë peng A.K tek prokurori.

KPK thotë se prokurori Dyla 50 mije euro nuk i ka deklaruar në 2016-n si hua të dhënë e as burimin e të ardhurave.

Në rubrikën të dhëna konfidenciale ka shkruar vetëm numrin e kontratës dhe asgjë tjetër.

Në veting ka deklaruar se janë të ardhura nga puna e tij dhe e bashkëshortes

KPK thotë se po bëhet hetim vetëm për pasdurinë edhe pse Dyla ka kërkuar riçelje hetimi edhe për kriterin e profesional dhe integritetin moral.

Sipas KPK, do të vlerësohet çdo provë dhe në qoftë se do të jenë bindëse do të vendoset nëse do të riçelet apo jo hetimi.

Arben Dyla është prokurori i cili ka hetuar edhe pretendimet e serbëve për shtëpinë e verdhë në Mat për trafik organesh.

g.kosovari