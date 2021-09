Një nga viktimat e zjarrit në spitalin modular të Tetovës është identifikuar në mënyrë jozyrtare nga të afërmit e tij.

Mediat në vend raportojnë se mes personave që humbën jetën është edhe Ferdi Shaqiri, një mjek, i cili ndodhej i shtruar në spital.

Lajmin e kanë bërë të ditur miq e të afërm të tij, pasi një prej tyre i ka dedikuar edhe disa rreshta për ndarjen e tij nga jeta.

“Nuk duhet të ikje në këtë mënyrë Ferdi. Betejën me virusin e fitove, por zjarri ta morri jetën. Zoti me parajsë të shpërbleftë, ndërsa familjes dhe ne që jemi rritur pranë teje nuk na ka mbetur asgjë veçse të ballafaqohemi me dhimbjen dhe kujtimin për ty. Prehu në paqe komshi!,”-shkruan ai.

