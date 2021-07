Ajo që ndodhi pak ditë më parë në protestat masive në Athinë kundër vaksinimit të detyrueshëm, ku pjesë kryesore e saj ishin qarqe të Kishës Ortodokse, nuk ishte rastësore.

Ajo ishte pasqyrë e një përplasje të vazhdueshme mes shkencës dhe fesë, fiks në vendin ku feja ka ndikim edhe mbi vetë shtetin.

Kisha Ortodokse Greke zyrtarisht e mbështet vaksinimin. Por mediat kanë raportuar se disa kryepeshkopë me ndikim në vend, në mënyrë të përsëritur u thonë besimtarëve që të mos vaksinohen dhe, në disa raste, refuzojnë të lejojnë që njerëzit të mbajnë maskë apo të kenë bërë vaksinën në kishë.

Një debat që për besimin në Greqi nis që nga pyetja nëse duhet apo jo të bëhet vaksinimi e më tej tek debati tjetër edhe më delikat nëse duhet të jetë i detyrueshëm.

Në Greqi rreth 93% e popullatës i përket besimit ortodoks

…Në Shqipëri ky fenomen nuk është aq dominues, edhe pse nga përfaqësues të klerit ortodoks në prononcimet e tyre për gazetën “Si” u vërejt se ata ende nuk ishin vaksinuar.

“Kisha Ortodokse nuk ka qenë asnjëherë në luftë me shkencën, as përpiqet ta konkurrojë apo ta hedhë poshtë atë, por ajo vazhdon që prej zanafillës së saj të ruajë pozicionin e vet të pazëvendësueshëm, që ka të bëjë me shpëtimin e gjendjes njerëzore me destinacionin përfundimtar të njeriut. Ne shpresojmë dhe lutemi që pandemia Covid -19 të largohet prej njerëzimit dhe të gjithë t’i kthehemi normalitetit.

Mesazhet e Kishës gjatë gjithë kësaj kohe me mospasjen e frikës, larg dëshpërimit, agresivitetit, por të dhënë pas dashurisë për njëri-tjetrin, respektit të ndërsjellë, kreativitetit pozitiv, solidaritetit janë antidoti më i duhur ndaj kësaj situate! Shkenca po na thotë sot se e vetmja mënyrë që të shpëtojmë nga kjo fatkeqësi, që ka pllakosur botën është të vaksinohemi. Po shohim në vendin tonë, por edhe në mbarë botën se interesimi për tu vaksinuar ka qenë i lartë, duke iu bindur kështu autoriteteve shëndetësore!”,- shprehet për gazetën “Si”, At Grigor Pelushi.

Sa i përket vaksinimit të detyrueshëm, At Pelushi pohon se një mendim i tillë nuk mund të jetë personal, por institucional.

“Unë personalisht jam shumë konfuz. Nuk jam shumë i qartë në këtë drejtim dhe ende nuk jam vaksinuar, por besoj se do të vaksinohem. U munduam të ishim të qartë kur foli kryepeshkopi, që tha nuk mund të dalim kundër shkencës, se na bien ndërmend vitet e mesjetës. Nuk di ç’të them. Shpresojmë në ndershmërinë e atyre njerëzve, që i kanë përgjegjësitë e këtyre gjërave. Pastaj, teori konspirative e të tjera dëgjojmë pafund. Janë tema që i dëgjojmë çdo ditë dhe i bisedojmë edhe me besimtarët”,- vijon At Pelushi.

Foto gjate protestes se fundit ne Athine kunder vaksinimit te detyrueshem

“Autoritetet e kishës refuzojnë të detyrojnë vizitorët e kishave të mbajnë maska apo të vaksinohen, duke respektuar personalitetin e besimtarëve”. Kështu lexon një tabelë e vendosur në hyrjen kryesore të Kishës së Shën Nikollës në Athinë, sipas Politico.eu në një artikull të pak ditëve më parë .

Brenda kishës së mbushur plot, njerëzit që mbanin maska numëroheshin me gishta. Prifti, Vasileios Voloudakis, përdori predikimin e tij për të goditur qeverinë dhe mjekët.

“Ata duan të trajtojnë kishat në të njëjtën mënyrë siç bëjnë me palestrat, por ne besojmë se këtu jemi në parajsë,” i tha ai besimtarëve. “Shkencëtarët nuk mund të shpjegojnë disa gjëra, kështu që ata preferojnë të na nënshtrojnë”, citonte Politico.eu

Në Shqipëri, kisha tregohet shumë më e kujdesshme në këtë drejtim.

“Nuk mund të jap një mendim timin, sepse sipas meje kjo i takon mjekësisë. Edhe në Kishë mendimet janë të ndara: ka nga ata që mendojnë se vaksina duhet bërë, ka nga ata që thonë: të presim njëherë dhe të tjerë që janë kategorikisht kundër. Unë vetë nuk jam për këtë të fundit dhe do të shkoj ta bëj vaksinën. Kryepeshkopi nga ana e tij e ka dhënë shembullin: ai shkoi dhe e bëri vaksinën. Por nëse themi që vaksina të bëhet me detyrim, mendoj se me detyrim nuk është mirë asgjë. Zoti na krijoi të lirë. Ku janë të drejtat e njeriut në këtë situatë?”, – shprehet për gazetën “Si”, At Nikolla Koledhi, duke theksuar se, “Kisha ende nuk ka dalë me një vendim”

Më i qartë në gjithë debatin e vaksinimit pro apo kundër, apo asaj të detyrueshëm është Miron Çako, drejtor i Katekizmit në Kishën Orthodokse.

“Nuk kemi gjë kundër vaksinave. Kisha flet në emër të Zotit . Kisha e përgëzon shkencën, por ka sens kritik kur ajo shkel etikën dhe cenon lirinë e individit. Kisha nuk del kundër mjekësisë, por çështja është imponimi. Nuk jemi dakord kur gjërat bëhen të imponuara.”,- vëren ai për gazetën “Si”.

Greqia kohët e fundit ka një rritje të rasteve të reja me Covid-19 kryesisht për shkak të mbërritjes së variantit Delta.

Në fund të qershorit, numri mesatar i rasteve të raportuara çdo ditë ishte rreth 400, ndërsa kohet e fundit ka arritur deri edhe ne 3000 raste në ditë.

Rreth 44% e popullsisë së vendit është plotësisht e vaksinuar, pak më shumë se mesatarja e BE-së. Por klima e tensionit mbi vaksinën ka ngadalësuar fushatën e imunizimit. Prandaj edhe alarmi i disa ekspertëve, sipas të cilëve vetëm 55-58% e popullsisë do të përfundojë plotësisht e vaksinuar, mbetet alert sa kohë që objektivi eshte deri në 75%.

…Në Shqipëri situata është edhe më e zbehtë. Deri më tani është vaksinuar rreth 25% e popullatës vetëm me një dozë, por ndryshe nga vendi fqinj Greqia, në vendin tonë ajo po varet më shumë tek ndërgjegjia e gjithësecilit sesa ndikimi nga kisha, aty ku përpos opinioneve personale, po e predikojnë procesin e vaksinimit si një obligim etik. Tjetër gjë pastaj nëse flasim për vaksinimin e detyrueshëm, aty shumëkush mund të bëhet palë. /m.j