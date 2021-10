Furnizuesi i Tregut të Lirë (FTL) pjesë e OSHEE Group do të hapë këtë të hënë një procedurë te re ankandi për sigurimin e sasisë së energjisë për konsum në vend gjatë tetorit. Ankandi parardhës ishte ai i 4-10 tetor kur FTL importoi energji në një vlerë financiare prej 13 milionë eurosh me një çmim rekord prej 233 euro/MWh çmimi më i lartë me të cilin vendi ka siguruar ndonjëherë energji.

Në Bursën Hungareze çmimi i energjisë në pik për këtë të hënë( 11 tetor) ishte 219.52 euro MWh me një ulje të lehtë në raport me çmimet e datës 10 kur në pik energjia u shit me 227.18. Çmimi mesatar për të dyja ditët u luhat në 192 euro/MWh. Ankandi i fundit i FTL vjen vetëm dy ditë pas publikimit të planit të qeverisë per t’i berë ballë situatës së krijuar me energjinë jo vetëm në Shqipëri por edhe më gjerë.

Kryeministri deklaroi gjatë daljes së tij para mediave se biznesi i vogël dhe konsumatori familjar do të jenë të mbrojtur. Ai nënvizoi se janë të pakten tre pika që parashikohen përmes planit ku ndër të tjera sigurimi pa ndërprerje i energjisë dhe mbrojtja e kategorive më vulnerabël. Për OSHEE u vendos në dispozicion nje vlerë prej 100 milionë eurosh për të perballuar importet këtë vit dhe 100 milionë të tjera për vitin e ardhshëm. Aktualisht vendi është nën emergjencën e shpallur të furnizimit me energji.

“Shoqëritë “KESH”, sh.a., “OST”, sh.a., dhe “OSHEE Group”, sh.a., të pezullojnë planet e investimeve, përveç investimeve të domosdoshme për ushtrimin e veprimtarisë. Këto shoqëri të koordinojnë ushtrimin e aktivitetit, në përputhje me udhëzimet e ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë, me qëllim garantimin e pandërprerë të energjisë elektrike. Ngarkohet ministri i Financave dhe Ekonomisë që të sigurojë mekanizmat e duhur financiarë, me qëllim mundësimin e importit të energjisë për sigurimin e furnizimit të pandërprerë të energjisë elektrike.

Gjendja e emergjencës në furnizimin me energji elektrike i shtrin efektet deri më 15 prill 2022” thuhet në vendimin e qeverisë.

Emergjencat në sektorin energjrtik parashikohen edhe në nenin 90 të ligjit “Për sektorin e energjisë elektrike” duke vendosur një mënyrë të re koordinimi mes kompanive te sistemit të energjisë ku parësore është sigurimi i sasisë së nevojshme të energjisë për konsum. Po kështu edhe ngritja e një grupi pune që menaxhon gjithë situatën. / monitor

g/kosovari