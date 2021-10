Shenja e horoskopit ka një ndikim të jashtëzakonshëm në karakterin e një personi. Prandaj nëse doni të dini se cilat shenjave mund t’ju besojmë sekretet tona, e cilave nuk duhet t’ju themi kurrë asnjë të fshehtë, lexoni këtë artikull për të kuptuar më mirë çdo shenjë.

DASHI

Dashi i ruan sekretet në varësi të situatave. Për sa kohë që jeni miq, nga Dashi nuk dalin të fshehtat, por në momentin që preket interesi i tij/e saj dhe ju i prishni marrëdhëniet bashkë, atëherë bëhuni gati se sekretet tuaja do të dalin hapur para gjithë shoqërisë dhe të njohuve të përbashkët.

DEMI

Demat kanë në përgjithësi karakter të mbyllyr, nuk merren me thashetheme dhe nuk i tradhëtojnë miqtë e tyre dhe dinë të ruajnë sekretet. Prandaj demave mund ti besoni edhe të fshehtat më të mëdhaja, nga ta nuk del asgjë tek të tjerët.

BINJAKËT

Binjakët nuk janë të aftë të mbajnë sekrete pasi ata e konsiderojnë informacionin një fuqi të madhe, prandaj mos gaboni tu besoni atyre sekrete të rëndësishme.

GAFORRJA

Gaforret janë shumë të besueshme dhe janë ndër shenjat të cilave mund t’ju thoni edhe sekretin më të madh të jetës suaj dhe të jeni të sigurt që prej tyre nuk del e fshehta juaj.

LUANI

Luanët gjithashtu dinë të mbajnë sekrete, por këtë e bëjnë për faktin pasi harrojnë shpejt për të tjerët dhe janë të përqëndruar tek vetja e tyre. Ata edhe mund ti nxjerrin të fshehtat tuaja në situata të caktuara por këtë mund ta bëjnë pa dashje ose pa qëllim të keq.

VIRGJËRESHA

Virgjëreshat nuk dinë fare të mbajnë sekrete prandaj mos gaboni tu thoni atyre më shumë seç duhet. E vetmja situatë kur virgjëreshat ruajnë sekrete është kur kanë edhe vet një interes të caktuar.

PESHORJA

Peshorja nuk është nga ato shenja që mund të ruajë sekrete pasi çdo informacion dëshiron ta ndajë me shoqërinë dhe këtë e bën jo me motiv për të bërë keq, por thjesht për të ndarë informacione me të tjerët.

AKREPI

Akrepat dinë të ruajnë sekrete dhe nëse atyre ju besoni një të fshehtë të jeni të sigurt se nuk i përhapin fjalët tek të tjerët. Por duhet të keni shumë më tepër kujdes pasi akrepat i përdorin informacionet dhe sekretet për t’ju shantazhuar dhe për të pasur fuqi mbi ju. Prandaj mos bëni gabim t’ju thoni atyre sekrete.

SHIGJETARI

Shigjetari nuk di fare të mbajë sekrete, e për më tepër të lindurit e kësaj shenjë i nxjerrin sekretet në momentin dhe situatën më të papërshtshme dhe më të disfavorshme, duke ju krijuar edhe probleme serioze në këtë mënyrë. Prandaj kurrë mos ju thoni atyre sekrete.

BRICJAPI

Bricjapi nuk është shenja e duhur për të ndarë me ta sekrete, pasi njësoj si në rastin e Akrepit ata mund ta nxjerrin të fshehtën tuaj për një përfitim të tyren personal.

UJORI

Ujori është nga ato shenja që nuk e ka në natyrë të nxjerrë sekretet e të tjerëve për përfitime personale apo për ti bërë keq dikujt. Ata i nxjerrin sekretet vetëm në ato situata kur mendojnë se informacioni që kanë do të duhet ta dinë edhe perosna të tjerë, gjihmonë më qëllimin për të bërë mirë apo për të parandaluar diçka më te keqe.

PESHQIT

Peshqit i ruajnë sekretet vetëm në ato raste kur ata i paralajmëroni se këto informacione janë konfidenciale dhe ata nuk duhet t’ia thonë dikujt tjetër. Gjithashtu kini parasysh se peshqit nuk mbajnë asnjë sekret nga personi I tyre i zemrës, prandaj mos i thoni kurrë diçka aq të rëndëishme se nuk do të donit ta merrte vesh edhe partneri i tyre, i cili nga ana tjetër mund edhe të flasë tek miqtë e vet.