Pas përfundimit të spektaklit dhe pasi shijuan muzikën e bukur të grupit të njohur, Fisnikët, banorët janë ulur duke biseduar për gjëra të ndryshme.

Teksa Iliri, Valoni, Antonela dhe Beniada ndodheshin të ulur në divan, dy vajzat nisën të ngacmonin këngëtarin. Duket se ato e kishin bërë me plan, pasi modelja i thotë balerinit se i ka thënë Berishës që ta vendosin në vështirësi Shehun.

Biseda mes banorëve:

Beniada: Ilir ça ke që dëgjon kështu. Unë flas me këtë, ti. I thashë Antonelës të vëmë në vështirësi Valonin

Antonela: Ça të pëlqen te Beniada ty?

Beniada: Hë tani ti Antonela me këto gjëra, të lutem shumë. S’do t’i thotë ty ai këto gjëra, e dimë vetë, do flasë me mua jo me ty

Antonela: Çfarë kërkon te një gocë për shembull, çfarë lloj seksi?

Valoni: Ku di unë, varet çfarë gocash. Nuk i kam me plan unë gocat

Antonela: Çfarë lloj seksi pëlqen?

Valoni: Edhe ajo varet

Antonela: Nga se?

Valoni: Po shumë po jap përgjigje, ma shumë se të gjithë

Antonela: Në aspekt seksi ti ke dhënë përgjigje, kur?/m.j