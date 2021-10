Metaverse, bota e re e internetit që Mark Zuckerberg dëshiron dhe përshkruan, i përket si fantashkencës ashtu edhe një realiteti që merr formë shumë ngadalë, pavarësisht kritikave dhe shqetësimeve. Megjithatë, siç theksojnë analistët, teknologjia ka ende shumë rrugë përpara.

“Do të ketë mënyra të reja të ndërveprimit me pajisjet që do të jenë shumë më të natyrshme sesa prekja e tastierës ose shtypja e një butoni. Do të bëni gjeste ose do të shqiptoni fjalë. “Do të jetë e mjaftueshme të mendoni edhe për një veprim për ta realizuar atë”, njoftoi i emocionuar themeluesi i gjigantit të mediave sociale.

Miliarderi njoftoi se kompania e tij tani do të quhet “Meta” nga fjala greke “meta”, por si metaverse, ose meta-univers, kjo botë paralele përfaqëson për të të ardhmen e internetit.

Shumë argumentojnë se grupi kalifornian kërkon të largojë vëmendjen nga një sërë akuzash, duke filluar nga keqinformimi deri te abuzimi me një pozicion dominues në tregun e reklamave online.

Por përtej politikës strategjike, metaverse ka të bëjë me pajisjet dhe mënyrat e jetesës të përdorura tashmë nga një pakicë, siç janë makinat autonome, raporton abcnews.al.

Që nga shpikja kufjeve të realitetit virtual të “Oculus Quest 2” një vit më parë (të blera nga Facebook në 2014), rreth 1.87 milionë pajisje janë shitur në mbarë botën, sipas studiuesve të Statista.

Në këtë fazë, ato përdoren kryesisht për të marrë pjesë në lojëra të realitetit virtual, për shembull për një lojë tenisi.

Facebook ka filluar gjithashtu të zhvillojë mjedise të tilla si dhomat e punës, ku pjesëmarrësit shfaqen rreth një tryeze të rrumbullakët në formën e avatarëve të personalizuar që duken si personazhe të filmave vizatimorë.

Jemi ende shumë larg romanit distopian “Lojtari i gatshëm një” i Ernest Cline, ku një pjesë e madhe e njerëzimit arratiset nga një botë në krizë në një sistem global të realitetit virtual, përmes syzeve të realitetit virtual dhe dorezave dhe rrobave me prekje.

Tregjet e panë Meta-n si një maskim

Reagimet, megjithatë, duket se nuk i bindin të interesuarit. Robert Scoble, një adhurues i zjarrtë i realitetit virtual dhe i njohur në Silicon Valley, komentoi në Tëitter se është “kompania e gabuar që na shet të ardhmen”. Në një tjetër postim në Tëitter, Scoble i referohet prezantimit të Zuckerberg, duke e përshkruar atë si “aerologji dhe klishe”.

Disa të tjerë që janë shumë aktivë në realitetin virtual ishin më të butë. Mattheë Ball, drejtor ekzekutiv i Roundhill Ball Metaverse ETF, i listuar në NYSE, beson se emri i ri i Facebook është i përshtatshëm për tronditjen tektonike që dëshiron të sjellë në mekanizmat e mediave sociale.

Ai shton: “Këtu nuk kemi një rast të riemërtimit të një marke të njohur në diçka të ngjashme, nuk po flasim për një produkt të ri, por për besimin në një nivel thelbësisht të ndryshëm të ekzistencës njerëzore”.

Të tjerë, megjithatë, paralelizuan riemërtimin e Facebook me atë të kompanisë së duhanit Philip Morris Altria në 2003. Siç thekson Mike Davis, president i Projektit të Përgjegjshmërisë në Internet, i cili është veçanërisht kritik ndaj Facebook: “Ndjek shembullin e kompanive të mëdha të duhanit që u riemëruan kur u kuptua ndikimi i tyre toksik dhe vdekjeprurës në shoqëri.”

Siç shpjegon ai, “Philip Morris u kap në përpjekje për të joshur fëmijët dhe u quajt Altria dhe për të njëjtën arsye Facebook po merr emrin Meta”.

Megjithatë, Alexandria Ocasio Cortez, demokrate nga Kongresi Amerikan, komentoi pa mëdyshje, duke theksuar se emri Meta tregon se “ne jemi një kancer i trupit të demokracisë që ka metastazuar dhe evoluar në një mekanizëm global monitorimi dhe propagande në favor të regjimeve autoritare”.

“Deri në 5 ose 10 vjet, shumë nga këto teknologji do të jenë të zakonshme,” siguroi Mark Zuckerberg gjatë njoftimit të riemërtimit nga Facebook të një shtëpie virtuale në një mjedis parajsë, duke paraqitur “materialet” e nevojshme për ndërtimin e këtij universi paralel, raporton abcnews.al.

Pajisjet, helmetat ose syzet e realitetit virtual jo vetëm që do të projektojnë imazhe me rezolucion jashtëzakonisht të lartë në një kënd 360 °, por gjithashtu do të jenë në gjendje të riprodhojnë pamjen e jashtme të një personi, nga njollat ​​në lëkurën e tyre deri te shprehjet e fytyrës. të, në mënyrë shumë realiste dhe në kohë reale.

Shikoni në sytë e mi

Facebook po zhvillon kufje të ndryshme nga ato të Oculus, të cilat u pagëzuan me emrin Cambria, dhe ata premtojnë se do të jenë më të rehatshme për t’u mbajtur për më gjatë dhe gjithashtu garantojnë performancë më të madhe.

“Avatarët sigurisht që mund të shikohen”, triumfon Angela Chang, drejtoresha e Meta-s për pajisjet e realitetit virtual.

“Ne kombinojmë një seri receptorësh me algoritma të riprodhimit të botës natyrore me thellësinë dhe perspektivën e tij,” shpjegon ai.

Për t’u përdorur gjerësisht, metaverse do të ketë nevojë gjithashtu për një sistem operativ të hapur, ku përdoruesit mund të paguajnë lehtësisht për artikujt virtualë dhe t’i transferojnë ato nga një botë në tjetrën.

Gjigatdi i internetit do të mbështesë shfaqjen e një ekosistemi kompanish që do të krijojnë programe për këtë “internet të ri”.

Mark Zuckerberg vlerëson se në dhjetë vjet metaverse mund të kishte arritur “një miliard përdorues, qindra miliona dollarë në tregtinë dixhitale dhe miliona vende pune për krijuesit dhe zhvilluesit”.

Prandaj do t’ju duhen mjete për të mbrojtur transaksionet. Teknologjia e decentralizuar e blockchain, e cila lejoi zhvillimin e kriptomonedhave mund të kontribuojë në projekt.

“Prioriteti ynë do të jetë metaverse, jo Facebook”, tha Zuckerberg. “Kjo do të thotë që në një moment nuk do të keni nevojë të përdorni Facebook për të hyrë në shërbimet tona të tjera.”/ abcnews.al

