Për deputetin Ervin Salianji ka vetëm një Kuvend të Partisë Demokratike dhe ai është me 18 dhjetor.

I ftuar në emisionin “Frontline” me Marsela Karapanço, Salianji ka sfiduar hapur me nxjerrjen e firmave të Korçës të cilat sipas tij një pjesë janë të falsifikuara dhe janë firmosur nga persona që nuk janë delegatë.

“PD me një venim kolegjial të saj me Kryesinë ka vendosur t’i hapë rrugë Kuvendit Kombëtar. Ka vetëm një Kuvend dhe ai është me 18 dhjetor. Data 11 janë mitingje, të gjithë janë të lirë të bëjnë çfarë të dojnë. Çfarë do Kuvendi duhet të ketë legjitimitetin ,në zbatim të statutit. Nuk po na ftojnë në dasëm, Kuvendi nuk është dasëm. Ka pasur një kërkesë për Kuvend për shkak të një blofi me firmat, disa prej tyre të falsifikuara. Unë i sfidoj nga këtu, janë disa dosje, kam edhe unë. Këto janë blofe që tollovisin dynjanë. PD duke parë mosmbështetjen dhe piruetën e kasafortës me propozim të kryetarit vendosi të mbledhë Kuvendin.

E mbush sallën edhe Suel Çela por nuk ka lidhje me PD-në. Janë njerëz që duhet të verifikohen dhe partia i verifikon. Kartat për delegatët i shpërndan partia. Merrët karta dhe vjen në Kuvend për t’u verifikuar bashkë me kartën e identitetit. I sfidoj, nxirrni listën e Korçës dhe janë të falsifikuara. Ka pasur falsifikime, presione, ata nuk kanë firma. Po të funksionojë me kam disa firma atje nuk ecet kurrë. Të mblidhe 4 mijë demokratë Berisha nuk është e vështirë, por nuk janë delegatë. Ka një statut, set rregullash. Kush i mat ata që janë njerëz? Edhe Fatos Nano ka bërë një lëvizje të tillë, i mbushte sallat”- tha ai.

Lidhur me mundësinë që Kuvendi i 11 dhjetorit ka për të shkarkuar Lulzim Bashën, Salianji tha se asnjë kuvend nuk ka këtë tagër dhe se e gjitha është një tollovi. Sipas tij përgjgjegjës për vendimet në PD për këto 8 vite është më shumë Berisha se Basha. Ai shtoi e PD-ja e vendosur përballë SHBA-ve ka zero mundësi për të fituar.

“Përpiqem ta mbaj qetësinë por është e pamundur. Nuk ka Kuvend, dhe tagër për të shkarkuar kryetarin e PD. Prandaj është tollovi. Mocioni i mosbesimit duhet të kalojë në Këshill Kombëtar. Çfarë funksioni ka Berisha në PD? Anëtar i Këshillit Kombëtar dhe nuk ka tagër të thirrur Kuvend. Çfarë është ky autoritet superior? Ka vetëm një Kuvend që është data 18. Mitingje mund të zhvillojë kush të dojë. Nuk ka pronat PD-ja, është pasuri kombëtare dhe nuk mund të përdoret për interesat personale. Ne nuk mund t’i shpallim luftë SHBA-ve. Përgjgjegjës për vendimet në PD për këto 8 vite është më shumë Berisha se Basha. Shikoni drejtuesit politikë se kë mbështesin, ka krijuar tollovi për 8 vite. Lidershipi që ka marrë vendime deri para 3 muajsh çfarë kujtojnë se duan ta kthejnë foltoren në faltore për mëkatet dhe refuzimin që iu bënë demokratët në zgjedhje me rezultatin e dobët. U nis për statut, pastaj për kryetar partie, kryeministër. Cfarë është kjo?

Lulzim Basha është kryetar i PD ka interes atë të demokratëve. Mbrojtësit më të mëdhenj të Bashës kanë qenë Berisha, dhe ata që e mbështesin. Si ishte nga i bukuri i dheut, më fituesi për Berishën Basha dhe tani na doli kështu. Basha bëri çdo përpjekje për ta ruajtur Berishën. Unë nuk kam folur për 1 muaj pasi një vendimmarrje e tillë ngjall emocione. Por nuk mund të bësh copë çdo investim në PD dhe pasi ndodh kjo kryetari i partisë duhet t’i dalin për sot votës së demokratëve. PD ka nevojë për demokraci, metirokraci dhe për të gjykuar Bashën por nuk mund ta bëjnë këta. PD-ja e vendosur përballë SHBA-ve ka zero mundësi për të fituar. Mos të kesh ndërgjegje, t’i kthesh kundër demokratët, t’u kthesh ish-drejtues të cilët nuk u hapin telefonin, kjo nuk mban dhe ka shkuar përtej çdo limiti. Berisha po sillet si pronar”- tha ai./m.j