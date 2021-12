Deputeti i Partisë Demokratike, Oerd Bylykbashi ka prezantuar sot disa nga propozimet për ndryshime në statutin e PD. Ai tha se sot jepet prova se demokracia nuk është burokraci, por kontribut i anëtarëve të saj.

Deputeti tha se ndryshimet në statut bëhen për demokratizimin e PD dhe forcimin e anëtarëve të partisë.

Ndryshimet e propozuara nga Oerd Bylykbashi:

Parimi një anëtar, me qëllim të forcohet anëtarësia. Të zgjedhin kryetarët e degëve.

Votimet primare, kandidatët për Parlamentin dhe organet vendore kanë të drejtë t’i zgjedhin anëtarët

Referendumi, vendime të rëndësishme do merren nga anëtarësia. Për të garantuar dhe forcuar lirinë e fjalës, fusim në statut fraksionet, partia bëhet më e madhe duke u bashkuar dhe jo duke u ndarë.

Kryetari duhet të udhëheq në bazë të vullnetit të anëtarësisë.

Organet do të bëhen fleksible dhe me fuqi vendimmarrëse, anëtarët do të zgjidhet me votë të fshehtë. Mbaron koha që kryetari emëron

Kryetari që humb zgjedhjet, pavarësisht arsyes i mbaron mandati menjëherë. Ky mekanizëm rrëzon kultin e individit.

Organizatat partnere, përveç lidhjes së gruas dhe të FRPD është shtuar dhe grupi Dhjetor 90’, të cilat do të kenë kuota më të mëdha dhe më shumë liri.

Logot dhe simbole janë shumë të rëndësishme. Me këtë statut ndryshon log, vula e kryetarit të PD, vula që ka kryetari deri sot nuk do të ketë vlerë nesër.

Të gjithë organet do të futen në një garë dhe në një ristrukturim për t’u përgatitu për një opozitë të vërtetë.

Ne propozojmë që me statut, që të ngrihet një komision i përkohshëm me figura dhe me autoritet. Ky organ do të garantoj deri në një fazë të dytë, kur të zgjidhet kryetari i ri dhe organet e reja.

/a.r