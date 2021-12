Për deputetin e Partisë Demokratike, Oerd Bylykbashin, i rreshtuar krah Sali Berishës, Lulzim Basha po përpiqet të krijojë konfuzion.

Në studion e “Log.” me Endri Xhafon, deputeti demokrat tha se Basha do të krijojë një opinion të dytë lidhur me legjitimitetin e kuvendeve të thirrura. Sipas Bylykbashit, kryedemokrati ka kërcënuar edhe me shkarkime.

“Lista e 2017 e kuptoni se çfarë pasojash dha. Një listë e bërë që e pranon ai vetë që bëra gabim. E dyta që shoh është një përpjekje e këshilluar e zotit Basha pas një periudhe që u hutua, tani përpiqet të krijojë një opinion të dytë, kuvendi, kush është ky apo ai. Unë shoh konsulencë që vjen rrotull PD. Nuk e kuptoj pse duhet të jetë kur kjo është një çështje e brendshme. Po e bën këtë për të krijuar konfuzion. Ka kërcënuar edhe me shkarkim. Po krijon numra. Zyrtarisht thirrës të Kuvendin janë 4200, kurse ato të zotit Basha janë lajmthirrës. Në fund fare janë numrat që prodhojnë realitetin. Më 11 dhjetor do ta shihni se çdo të ndodhë atë ditë”, deklaroi Bylykbashi.

Më tej, Bylykbashi tha se Basha duhet të ishte larguar pas humbjes së zgjedhjeve. Sipas tij, Berisha ka bërë gabimet e tij, por ka sjellë fitore dhe ngjall entuziazëm.

“Kush humb zgjedhjet ikën. Zotit Basha i është mbushur mendja të rrijë aty. Basha është i katërti në hierarkinë statusore. Me pretendimin një anëtar një votë do të vrasë votën e anëtarëve. Demokratët pikërisht për atë që ka prodhuar, e kemi parë edhe në fushatë, kush është produkti. Çështja është që zoti Berisha ka prodhuar fitore, ka bërë gabimet tij, por është njeri që ngjall entuziazëm”, u shpreh deputeti.

/b.h