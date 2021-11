Kryeministri Edi Rama dhe ministri i Mbrojtjes Niko Peleshi po prezantojnë sot Buxhetin 2022 për Ministrin e Mbrojtjes.

Ministri i Mbrojtjes, Niko Peleshi gjatë prezantimit të buxhetit 2022 për Forcat e Armatosura, tha se pagat e ushtarakëve do të rriten me 30%. Ministri tha se buxheti i vitit 2022, do të jetë 32% më i lartë se i këtij viti. Ndërkohë gjatë fjalës së tij kryeministri Rama premtoi se pagat do të rriten sërish vitin tjetër. Sipas Ramës, Shqipëria do ketë paga më të larta për këtë sektor dhe nuk do qëndrojë në fund të listës së vendeve të NATO-s.

Kryeministri Edi Rama tha se buxheti i vitit 2022 parashikon një rritje të pagave prej 30% për Forcat e Armatosura, premtim që ai tha se e mbajti pas krizës me luftën ndaj zjarreve në muajin gusht.

Por Rama dha një tjetër lajm të mirë për ushtarakët, gjatë prezantimit të buxhetit në Pallatin e Kongreseve. Ai tha se rritja e pagave nuk do të ndalojë me kaq.

“Por sot po u them se do t’i rrisim përsëri pagat. Nuk ka asnjë arsye që Forcat tona të Armatosura, për potencialin që kanë dhe energjinë që japin, të jenë mbrapa nga shumë vende të Aleancës”, tha ndër të tjera Rama.

Pjesë nga deklarata e kryeministrit Rama:

Nuk është rritja e parë e pagave që bëjmë, kjo është një rritje e konsiderueshme, dhe nëse kur u takuam me një pjesë prej jush pas përballimit të krizës së zjarreve, unë ju thashë se do të rrisim pagat, dhe sot pagat janë të shkruara me 30% rritje për buxhetin e ardhshëm. Por sot po u them se do t’i rrisim përsëri pagat. Nuk ka asnjë arsye që Forcat tona të Armatosura, për potencialin që kanë dhe energjinë që japin, të jenë mbrapa nga shumë vende të Aleancës, këtu nuk flasim për vendet që janë më të fuqishmet, por vende të tjera që edhe pse janë ekonomikisht më të fuqishme se ne, ne nuk kemi pse të mos i synojmë që të mbërrijmë. Me këtë rritje, nuk jemi më ushtria më pak e paguar në Nato.

Ministri i Mbrojtjes: Rrisim me 30% pagat e ushtarakëve! Brenda 2022 do kemi një trupë të dedikuar për Emergjencat Civile brenda Forcave të Armatosura

Ministri i Mbrojtjes, Niko Peleshi gjatë prezantimit të buxhetit 2022 për Forcat e Armatosura, tha se pagat e ushtarakëve do të rriten me 30%. Peleshi falenderoi për këtë kryeministrin Rama, i cili sipas tij është angazhuar për rritjen e pagave, pas përballjes së ushtrisë me zjarret në gusht të këtij viti.

Ministri tha se buxheti i vitit 2022, do të jetë 32% më i lartë se i këtij viti. Po ashtu Peleshi nënvizoi se 65% e do të jetë buxheti për modernizimin. Peleshi tha se ushtria jonë do të vijojë që të jetë aktive në misionet ndërkombëtare.

Në fjalën e tij ministri Peleshi tha se brenda vitit 2022 do të kemi një trupë të dedikuar për Emergjencat Civile brenda Forcave të Armatosura. Peleshi tha se tha më tej se stërvitja e përbashkët e NATO-s “Defender 2023”, do të ketë vend pritës Shqipërinë.

‘32% më shumë do jetë buxheti i 2022 krahasuar me buxhetin e këtij viti. Është 32,6 milardë lekë. 102% është rritja në zërin e investimeve. Kemi dyfishim të investimeve në fushën e Sigurisë dhe të Mbrojtjes.

Veçoj si historike të prekshme dhe me rritjen e motivimit dhe shtimin e dinjitetit një arritje të madhe të këtij buxheti që është rritja me 30% e pagava nga ushtari i parë e deri tek ai me grada më të larta. Kryeministri është angazhuar publikisht pas përballimit me zjarret në gusht të këtij viti. nuk kam pse e fsheh mendoja se një rritje do të vinte deri në 15%. Kryeministër në emër të Forcave të Armatosura faleminderit. Ne angazhohemi që të ngremë në një sistem tjetër sistemin tonë të rekrutimeve. e kuptojmë që nuk janë në nivelin e duhur zyrat e rekrutimit.

Buxheti për modernizimin do të jetë 65%. do të investojmë edhe në pikat tona të dobëta. Duhet të ndreqim së pari disa fusha ku kemi shumë punë për të bërë. Të kemi helikopterë, anije. Kemi aplikuar një bashkëpunim me një agjenci të specializuar të NATO-s për mirëmbajtjen e helikopterëve. Baza e Kuçovës, për pak ditë do të kemi ceremoninë e fillimit të punimeve. Janë 40 mln euro që do të investohen. do të vijojmë të jemi aktivë në misionet ndërkombëtare. Brenda vitit 2022 do të kemi një trupë të dedikuar per emergjencat civile brenda forcave te armatosura, do të ketë infrastrukturën, mjetet dhe buxhetin e saj. Do të fillojë ndërtimi i Kampusit të Forcave të Armatosura.

Duhet të aplikojmë “smart defense” duke koordinuar burimet dhe blerjet me vendet mike, si Kosova, që është një vend i afërt me ne, jemi vëllezër e s’kemi çfarë t’i fshehim njëri-tjetrit. Unë kam bërë disa takime me homologët në rajon për të parë mundësinë e aplikimit të “smart defense”. Me shumë gjasa edhe “Defender 23” do të ketë si vend pritës Shqipërinë. Kemi dalë me rekorde pozitive nga “Defender 21”.’- tha Peleshi.

Rama: Do përmirësojmë akademinë ushtarake, të bëhemi model dhe pikë referimi për të rinjtë