Juristi Romeo Kara ka reaguar për dënimin me 2 vite burg nga GJKKO të ish-kryeprokurorit Adriatik Llalla dhe largimin e tij nga vendi një javë para se të shpallej vendimi përfundimtar.

Përmes një postimi në rrjetet sociale, Romeo Kara shkruan se Llalla është aq burracak sa ka frikë të përballet me drejtësinë.

“Llalla nje kryeprokuror trim dhe i afte fizikisht per t’u tallur me drejtesine, por burracak dhe me semundje te pasherueshme per t’u perballur me te.”, shkruan Romeo Kara.

