Edmond Budina dhe Bujar Kapexhiu kanë komentuar në ABC News, zhvillimet politike.

“Opinioni është i lodhur po ne që na ke ftuar nuk jemi të lodhur? politika jonë vijon të jetë e habitshme, sa gazmore po aq dhe e trishtueshme, në këtë këndvështrim s’duhet të marrin pjesë vetëm humoristët. 5 miqtë e mi më të mirë janë Sali Berisha, Lulzim Basha, Erion Veliaj, Ilir Meta dhe Edi Rama unë rri me ta përditë.

Konfliktualiteti është i jashtëzakonshëm, unë kam dërguar dhe një mesazh, mandati i tyre të është i ëmbël, çdo ardhje në pushtet është ëmbëlsirë, po si nuk velen me këtë. Ndjehet një lloj ndryshimi, po të shikoni tonet janë më të ulëta, më të qeta.

E morën me vjedhje dhe me politikë ato janë fitimtarë. Duhet që të njihet veçantia artistike e Ramës që do më bërë diçka për të rënë në sy.

Fakti që vendosi 12 femra është anë artistike e tij, për të qenë i veçantë, pasi dhe shtypi i shkruar mund të shkruajë një gjë të tillë. Ka dhe gra që janë profesioniste dhe kanë bërë arritje, por midis tyre ka dhe emra që janë të padëgjuara kurrë dhe dalin që flasin bëjnë gafa”, ka thënë Bujar Kapexhiu.

Aktori Edmond Budina është shprehur se Edi Rama së fundmi po kërkon që të bëjë edhe emërimet brenda opozitës. Sipas tij është e patolerueshme që të huajt të vijnë dhe të bëjnë ligjin në vendin tonë.

“Rama kërkon që të emërojë opozitën, për këtë fajin e kanë demokratët, kushdo qofshin ato, Berisha, Basha apo të tjerët që thonë se janë për atdheun por që do ishin më të besueshëm nëse do të thoshin se janë dhe për interesa personale.

Kjo histori ka filluar që me 17 maj. Unë jam kundër që të vijë amerikanka kushdo qoftë që të na vendosë ligjet këtë këtu dhe atë atje, të vijë një i huaj në parti të të kërcënojë e të të bëjë është e patolerueshme.

Basha duhet çuar për kallzim penal, të gjithë e kanë dorën në çorbë, nga shkundja do të ndodhë diçka, jam dakord me autokritikën e Berishës por në kongres nuk kishte një gjë te tillë, atje vetëm Rama i kishte fajet, po këto ku i kanë.

Ato duhet të kishin një platformë të qartë, për të treguar se çfarë do të bëhet, secili del me interesat e veta dhe i fituari është Rama me tallavanë e vet.

Qeveria kur doli nga Presidenca më kujtuan revolucionin kinez. Gratë në qeveri janë ca kukulla, do të isha e fyer nëse do më vënë në qeveri vetëm se jam grua, por se e meritoj”, ka thënë Budina.

/m.j