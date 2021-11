Broja protagonist me Sauthempton, por Liverpool shumë i fortë për ekipin e tij, e mund 4-0

Armando Broja është rikthyer në formën e tij më të mirë, ndaj Liverpool, në një sfidë luksi, në një stadium mitik si “Anfeild”, zbriti në fushë si titullar por pa mundur të shënojë, të lë gjurmë. Pavarësisht këtij detaji, Broja ishte një nga lojtarët më të mirë në fushë për Southampton, një nga të paktët lojtarë që vendosi në vështirësi prapavijën e kuqe. Ekipi i Jurgen Klopp është një tjetër nivel, këtë e vërtetoi sërish duke thyer shenjtorët me një “poker” golash.

Diogo Jota realizoi dy gola të shpejtë brenda pjesës së parë ndërsa në minutën e 37-të Thiago Alcantara trefishojë shifrat. Me fillimin e pjesës së dytë, Liverpool shënoi dhe golin e katërt me Van Dijk duke mbyllur llogaritë me Southampton. Broja qëndroi në fushë për 90 minuta.