Ka rinisur në zonën e Radhimës aksioni i IKMT ‘bregdeti ynë’, ku gjatë ditës së djeshme është ndërhyrë në një objekt, ndërsa mëngjesin e sotëm pronarëve iu la kohë që të boshatisin ambientet. Ditën e sotme pritet të ndërhyhet në dy objekte.

Kreu i IKMT Vlorë, Simbol Pazaj thotë se do të prishen objektet që kishin marrë vendim më parë për t’u prishur, por që aksioni u pezullua për shkak të sezonit turistik. Sipas tij, pronarët nuk kanë bërë rezistencë, duke bërë që aksioni të vijojë normalisht.

Aksioni ka rinisur dje dhe do vijojmë me prishjen e objekteve që kanë patur vendim prishje më parë, por u ndal aksioni për shkak të sezonit turistik. Me subjektet është gjetur gjuha e mirëkuptimit, nuk ka patur probleme. U kemi lënë kohë që të heqin objekte që kanë brenda bizneseve dhe urojmë që operacioni të përfundojë me sukses”, tha Pazaj.