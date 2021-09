Erion Braçe prej disa ditësh vijon “thumbat” në rrjetet sociale, pasi nuk u rikonfirmua në postin e zv.kryeministrit.

Braçe së fundmi ka reaguar lidhur me ditën e pushimit që ka administrata me rastin e Shenjtërimit të Nënë Terezës, të cilët sipas ish-zv.kryeministrit e kalojnë në resortet e shtrenjta të jugut.

Braçe shkruan se “nëse Nënë Tereza do e dinte që shenjtërimi i saj do ishte pushim, nuk do të shenjtërohej”.

Shënimi i plotë i tij:

Ta dinte NENE TEREZA qe shenjterimi i saj, do ishte DITE PUSHIMI PER SHTETIN e qe sherbyesit publik te ZYRAVE do shelleheshin ne Palase tek NAZURI,

ne Jale tek CMENDURIA,

ne Hamalle tek DALLGA,

ne gjirin e Lalezit tek 7 FSHTRAT E LURES apo ne sarajet e cdo oligarku,

do vijonte te sherbente kudo per njerezit e zakonshem e nuk do ngjitej lart si SHENJT!

ME KEMBE NE TOKE!

#Miremengjes e pune te mbare te gjithe atyre qe punojne sot, nga pastruesit e deri tek infermiere e mjeke ne qendrat shendetesore e spitale!

/a.r