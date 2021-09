Ish-deputeti Mark Marku ka analizuar sot situatën në PD pas vendimit të Bashës për largimin e Berishës nga grupi parlamentar, dhe nismës së këtij të fundit për mbledhjen e Kuvendit dhe mbajtjen e një referendumi brenda partisë.

Duke folur në rubrikën “Opinion” në “News 24” Mark Marku shprehet se Basha duhet të mbajë përgjegjësi për vendimin e marrë, të cilin e konsideron si të vonuar.

Sipas tij Berisha po reagon si njeri i fyer dhe beteja e tij është morale dhe personale, ndërsa shton se takimet nuk tregojnë nëse është rritur mbështetja për ish-kryeministrin në PD.

“Basha ka dashur të marrë përsipër peshën e vendimit. Mendoj që në momentin që ke zgjedhur lideri, ke deleguar edhe të drejtën për të marrë vendime. Ai është vendim politik i Bashës. Mendoj që nëse janë rritur apo mbështetësit e Berishës nuk tregohet përmes takimeve.

Berisha po dalë edhe në rrugë i mblidhen 200 vetë, do të donin ta takonin një herë, sepse është personazh. Problemi është te qëllimësia. Berisha ka të drejtë të ndihet i fyer. Po bëhet me Berishën diçka që nuk është bërë me të tjerë. SHBA nuk jep arsye për vendimet e veta.

Ka pas dy mundësi Basha, ose të mbajë Berishën edhe koston. Futet në konfliket me qeverinë, SHBA-të, por të njëjtët persona mund t’i thonin po na lë larg pushtetit. E lehtë nuk është të vish në pushtet. Nëse mendojnë që pushteti të vjen aksidentalisht, ta harrojnë. Marrim që varianti fitues është që Bashën e largojnë nga partia edhe vjen Berisha ose një delfin i Berishës…. Mendoj që Berisha me aq sa ka përvojë politike nuk ka atë qëllim, po reagon si njeri i fyer. E bashkon veten me PD-në. Po bën një betejë morale, personale”, tha Marku.

I pyetur mbi qëllimet e mbështetësve të Berishës dhe deri ku mund të shkojë lëvizja e ish-kryeministrit, Mark Marku shprehet: “Nuk mund të ofrosh si alternativë largimin e kryetarit. Ajo është një lëvizje për të marrë partinë. Për të rrëzuar një kryetar që sapo e kanë zgjedhur. Të njëjtët persona e kanë mbështetur Bashën si kryetar.

Nëse më thonë që po bëjmë një lëvizje për të rikthyer PD-në… të tregojnë si. Le të jetë ky akti i fundit Berishist në parti. Basha të dalë para qytetarëve që të ofrojë një alternativë. Këta nëse duan të rrëzojnë Bashën të tregojnë alternativë, për çështje personale le ta bëjnë. PD nuk është çështje e dy personave, kushdo që të jenë. Sa më i ashpër të bëhet ky konflikt aq në shumë e pësojnë”.

