TIRANË– Debati mes Lulzim Bashës dhe Sali Berishës, kreu i LZHK-së, Dashamir Shehi tha se po bëhet për interesa se kush do të kontrollojë partinë, e ndërsa tha se kjo luftë me akuza personale po e dëmton PD-në. Këto deklarata Shehi, i bëri në emisionin ‘5 pyetje nga Babaramo” në Report Tv.

Berishën, Shehi, e quan një aset, por edhe një barrë elektorale dhe për këtë jep argumente. Në ndryshim nga shumë demokratë, rikthimin e Berishës në krye të PD-së, nuk e sheh në të mirë të partisë, edhe pse thekson se nuk beson se një gjë e tillë nuk do të ndodhë.

Berishën, Shehi, e quan një aset, por edhe një barrë elektorale dhe për këtë jep argumente. Në ndryshim nga shumë demokratë, rikthimin e Berishës në krye të PD-së, nuk e sheh në të mirë të partisë, edhe pse thekson se nuk beson se një gjë e tillë nuk do të ndodhë.

“Nuk ka asnjë debat të brendshëm, kush është e mira e kush është e keqja. Debat mes shefit të vjetër dhe shefit të ri, dhe po bëhet kush po kontrollon oborrin, për sa kohë që mund të mbetet në rrafshin politik, për mua është e pranueshme, sa kohë do të diskutohet kush e gabuar, kush ka qenë pikat më të rënda, e konsiderojë të pranueshme, kur debati shkon në akuza personale, gjykojë që opozitës do i bëj dëm. Nuk jemi më në rrafshin politik”, tha Shehi.

“Berisha dhe aset elektoralë dhe barrë elektorale. Kjo sepse ka goxha mbështetës nga pas dhe këtë nuk e mohon kush, tani me një konflikt ë hapur me SHBA dhe me një pjesë të shqiptarëve është edhe një barrë. Nëse Berisha merr drejtimin e PD, edhe pse nuk e besoj, bëhet një parti më luftarake, më agresive, por është më e vogël, s’ka si të jetë më e madhe. Ideja që këtë punë e bën Berisha, për mua nuk vlen, jo vetëm nga kjo analizë elektorale, por edhe nuk mund të bëhesh “3 herë nuse”, tha Shehi.