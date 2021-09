Ish-kryeministri i Shqipërisë, Sali Berisha thotë se nuk ka për të qenë kurrë me Reformën në Drejtësi të ‘gatuar’ nga George Soros.

Berisha thotë se të gjithë ekspertët dhe truri i Reformës ishin të Soros dhe rikthyen amendamente të drejtësisë së vjetër.

Më tej ai akuzon edhe amasadorët në Shqipëri që ndjekin ‘vallen’ e Sorosit pasi filantropi dhe multimiliarderi është i gjithëfuqishëm.

‘’S’mund ta bëjë kushkurrë, projekti ishte hartuar në zyrat e Soros në Beograd. Parashikotne që galeritë e Trepçës i jepeshin Serbisë, më pas Kosova shpërbëhej.

Më akuzuan për konspiracion sipas Ramës. Ndaj politikës së jashtme të SHBA kurrë s’më kishte shkuar ndërmend.

Pasi dështuan me këtë, nxorën Novi Sad, Minishengenin.

Çfarë ishte? Rivendosja e hegjemonisë serbe në rajon. Doktrina e viteve 1915-1916, Mbretëria Serbo-Sllovene-Kroate. Xhandarë mbi Ballkanin. Kësaj here kroatët nuk u kthyen, sllovenët jo, por duhen shqitparët se kështu do Edi Rama.

A jemi ne kundër bashkëpunimit? Ne jemi për bashkëpunim.

A mundet që ne të pranojmë bashkëpunimin që rrethon Kosovën me armiqësi, shndërron Shqipërinë në vend vasal, prodhuesit e Fierit, Korçës e gjithë Shqipërisë që të punojnë si argatë në fermat e Serbisë. Këtë nuk e pranojmë, tokën tonë do e shfrytëzojmë.

Toka jonë është dhjetëra herë më e mirë se e Serbisë. E pa që ka një kundërshtar të patheyshëm në qëndrime.

Cila është çështja e dytë që tërboi Sorosin dhe mafien e Sorosit? Reforma në Drejtësi miqtë e mi. Ne bëmë gjithçka si opozitë që Reforma të bëhej mbi bazën e parimeve, pastërtisë së gjyqësorit. Ne ishim në në varg me Venecian. Grupi, truri i reformës i gjithi nga ekspertë të Sorosit dhe ambasadorë që ndiqnin vallen hoqën, rikthyen në ligje për kapjen e drejtësisë të gjitha amendamentet.

Kush është sot në kyre të drejtësisë?

Ishte një jurist, Xhezahir Zaganjori. U largua nga Vetting. Një gjë do ju hthem, nuk ishte gjykatës e prokuror i diktaturës. Kush ishte kryetar i Gjykatës Kushtetuese? Ish-student i dhjetorit. Kush janë sot? Sokol Sadushi, i egëri i diktaturës në Vlorë.

Artur Metani, vëllai i ministres së Edi Ramës. Sa mori detyrën shkoi në hotel Tirana për të marrë ofertën prej 500 mijë eurosh nga Çili, i regjistruar. Atij iu mbyll shpejt e shpejt. Ç’na ndodhi tjetër?

Dvorani, gjykatësi i gjyqve staliniste në Shkodër, një nga dhjetë kampionët botërorë të antikurropsionit në botë. Kampioni që mafia e Sorosit e servis si kampion kundër korrupsionit.

Çfarë ndodhi me këtë reformë, shkatërruan Gjykatën Kushtetuese dhe Gjykatën e Lartë. Sot janë mijëra e mijëra shqiptarë që nuk do të gëzojnë dot kurrë një proces gjyqësor. U zgjodh ish-gruaja e dytë e Ramës, aktualja e Ministrit të Rendit, për tia besuar dosjet që do ia përgatisë Gjykatës së Lartë.

Unë s’jam kurrë e kurrës, pse ambasadorët rendin pas saj, Soros është i gjithëfuqishëm. ‘’- tha Berisha.

