Pasi po degjeneron Lulzim Bashën çdo ditë para demokratëve, Sali Berisha ka gjetur një moment të rregullojë ‘biografinë’ dhe të sulmojë edhe Edi Ramën.

Ai ka reaguar për vrasjen e efektivit të policisë Saimir Hoxha nga 21-vjeçari Aldi Rama, gjatë një operacioni për kontroll të kultivimit të drogës.

Teksa iu shpreh ngushëllimet familjarëve dhe miqve, Berisha shkruan se Hoxhën e vranë “narkobandat e narkoqeverisë”.

“Nderim per oficerin e policise Sajmir Hoxha. Ai ra ne krye te detyres! E vrane narokobandat e narkoqeverise! Miq, sot ra ne krye te detyres ne moshen 44-vjeçare oficeri i policise se komisaritatit te Lezhes Saimir Hoxha. Sajmiri u vra nga narkobandat e narko qeverise. Me kete rast shpreh nderimin tim me te thelle per vepren, sakrificen e tij sublime ne permbushje te detyres dhe ngushellimet e mia me te ndjera familjes te Sajmirit, miqve dhe te afremve te tij. Miq, Oficeri i policise Sajmir Hoxha po kontrollonte per parcela droge ne Ishullin e Lezhes dhe u qellua per vdekje nga narkonbandite qe ruanin keto parcela te mbjella me inkurajimin direkt te Edvin Droges, i cili per qellime elektorale u zotua se do te legalizonte mbjelljen e Kanabisit si bime medicinale. Ai nxiti keshtu shumfishimin e siperfaqeve te mbjella por dhe te narkobandave te armatosura te lidhura me narkoqeverine e narkoshtetit dhe kreun e tij te meduzes. Ndaj dhe them me bindje te plote se vrasesi ne prapavije i Sajmirit dhe shume te tjereve eshte vet narkoshteti.”