Sali Berisha ka deklaruar nga “Foltorja” në Gjirokastër se kryetari i partisë nëse humben zgjedhjet duhet të japë dorëheqjen. Sipas tij, ai mund të futet në zgjedhje, por vetëm nëse ka dhënë dorëhqjen.

Ish-kryeministri deklaroi se demokratët synojnë që të vendosin edhe një rregull tjetër, që kandidati për kryeministër të votohet njëherë në zgjedhje brenda partisë. Ai mori shembull kryeministrin e parë të nxjerrë nga PD-ja, ku tha se u përzgjodh nga një votim mes dy kandidaturave në Këshillin Kombëtar.

“Ky një gjë është e sigurtë, mbyll derën e fitores, por derën e fitores nuk na e mbyll dot ne. Kryetari po humbi zgjedhjet lokale do hapë dorëheqjen, të hyjë në garë po të dojë, do ketë të drejtë të hyjë në garë, por i dorëhequr. Vendimi i tjetër që ka futur në statut, kryetarëve të degëve u kërkon që po të kandidojnë si deputet të japin dorëheqjen, kurse për kryetarin e madh nuk ekziston dorëheqja. Do ia vendosim ne ato, por do të vendosim edhe rregull tjetër. Edhe kryeministri për t’u bërë kryeministër do të votohet në primare njëherë. A e dini ju që kjo parti kryeministrin e parë në historinë e saj e ka përzgjedhë në votim me dy kandidatura në votim në Këshillin Kombëtar. Tani do ta bëjmë më demokratike partinë. U them shqiptarëve mos u ndikoni nga veprimet e turpshme, se një njeri që thotë kam studiuar në Europë dhe shkelmon votën është jashtë çdo imagjinate të një njeriu. Këtë parti do ta bëjmë ashtu siç janë idealet tuaja, shtëpi të lirisë për shqiptarët”, tha Berisha.

/a.r