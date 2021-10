Ish kryeministri Sali Berisha ka sulmuar kryeministrin Edi Rama dhe kryetarin aktual të PD se po përpiqen që ta paraqesin “Foltoren” si një interes personal të tij, por kjo ëhstë zero e vërtetë.

Berisha është shprehur se e ka çuar çështjen në Gjykatën e Parisit, e cila e ka pranuar padinë dhe ndërkohë e njoftojnë miqtë se ka zero prova nga DASH.

“Sot propaganda e Ramës dhe pengut të tij kërkojnë që të paraqesin foltoren si një interes personal të Sali Berishës dhe familjes së tij, të lidhur me vendimin e DASH për shpalljen “non grata”

I bindur se ishte një shpifje, e mbajta si vendim personal timin. Padita në gjykatë për shpifje sekretarin amerikan të shtetit Blinken.

Jo vetëm gjykata në Paris ka pranuar padinë time, por miqtë e mi më kanë njoftuar se ajo dosje ka zero fakte, zero dokumente, zero prova.

Ftyoj sekretarin e shtetit dhe cilindo në cdo cep të botës, që cdo provë e fakt që të ketë ta cojë në sallën e gjyqit në Paris”, deklaroi Berisha në Lezhë./m.j