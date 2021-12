Sali Berisha ka zhvilluar një konferencë nga brenda selisë së Partisë Demokratike pasi u fut sot me mbështetësit e tij për të organizuar një mbledhje.

Kjo gjë ndodhi teksa në një tjetër zyrë brenda selisë, kryetari aktual Lulzim Basha zhvillonte një mbledhje me pjesëtarët e partisë.

“Kjo konferencë është më e veçanta në karrierën time. Kjo konferencë mbahet sot pas Kuvendit Kombëtar të Rithemelimit të PD, ngjarje kjo absolutisht unike si monument lirie, e grave, vajzave, e djemve dhe burrave të lirë, që në kundërshtim, në përballje me narkoshtetin apo me peng-kryetarin, por dhe presione të tjera të pandershme, ngrihen si viganë në një Kuvend të lirë dhe vendosin të shtrojnë PD-në në shtëpinë e lirisë. Vendosin të rikthejnë fuqishëm pluralizmin politik në Shqipëri.

Ky ishte Kuvendi më Perëndimor në rrafshin e vlerave. Jehona e këtij Kuvendi, siç ishte unik në llojin e tij, është e jashtëzakonshme në çdo votër dhe zemër shqiptari të të gjithë atyre që duan lirinë. Por, duhet t’ju informoj se personalitete nga më të shquarat të krahut konservator në Europë dhe botë kanë dërguar mesazhe përgëzimi të madh për demokratët shqiptarë. Shpreh kënaqësinë për zhvillimin në Shqipëri dhe gadishmërinë e tyre për misionin e madh.

Kemi të bëjmë me një njeri të çmendur me pasionin e karrigeve, dhe nga ana tjetër keni njeriun e pasionit, që është sot para jush, që s’punon për karrige, por punon me pasion të jashtëzakonshëm për lirinë tuaj.

Në mbledhjen që sapo përfundoi, përshëndeta të gjithë demokratët në Shqipëri, e përmes jush përcjell një thirrje miqësore ndaj çdo demokrati që ende nuk ka vendosur të bashkohet me PD të rithemeluar. Është i mirëpritur. A kam t’u drejtë t’i them çdo drejtuesi të PD që në rast se do ishit në Kuvend, do mund të shpreheheshit lirisht për mendimet, idetë e propozimet. Megjithatë unë jam nga ata që them, më mirë vonë se kurrë. Unë u ktheva me vonesë, ata nuk janë kaq të vonuar dhe prandaj i ftoj të bashkohen. Kontributi i secilit do të respektohet.

Ftoj kryetarët e partive demokratike, që deri më tani janë të lëkundur të bashkohen me anëtarësinë e tyre, me PD-në sepse vendi i tyre është aty ku janë idealet më fisnike. Në dy muajt e fundit, deputeti Basha e katandisi në një parti të ekstremit të majtë. Kjo është fleta e referendumit për shkarkimin e peng-Bashës. Një komision u mblodh këtu për të organizuar referendumin. Do bëjmë gjithçka që të afrojmë sa më shumë kutitë e votimit me anëtarësinë. Ju informoj ju se ish-kryetari Basha ka kryer akte në PD që ngjiten në nivelin e krimit elektoral. Konkretisht: ka informuar anëtarësinë në votimin e fundit që të paraqiten me karta, i ka mbledh kartat dhe nuk ia ka kthyer. Është plaçkitje, nuk e kisha dëgjuar kurrë. Ftoj çdo demokrat që më 18 të firmosë aktin madhor të pushtetit të vullnetit të anëtarit të PD-së me normat e reja të lirisë dhe ta dënojë me injorim anti-Kuvendin e shoqatës Basha-Bardhi, si një nga turpet më të mëdha të historisë së njerëzimit në rrugën e demokracisë. Unë pres anëtarë, drejtues e deputetë të mos bëhen bashkëautorë në një akt të pashembullt anti-pluralizmi” tha Berisha.

