Lideri historik i Partisë Demokratike, Sali Berisha nis sot aksionin kundër ‘birit të tij politik’, Lulzim Bashës. Berisha do të takojë sot anëtarët e Partisë Demokratike në Tiranë dhe do të mbledhë firmat për të kërkuar referendum për vendimin individual të Lulzim Bashës, për përjashtimin e tij nga grupi parlamentar i partisë. Ky takim do të mbahet në orën 18:00 ndërsa është lënë në një prej hoteleve më luksoze në kryeqytet, në Rogner.

Ashtu siç kishte paralajmëruar më parë, Berisha ka nisur të gjitha lëvizjet e tij për të bërë referendum në PD, në mënyrë që të rrëzojë vendimin e përjashtimit të tij nga Lulzim Basha, pasi sipas tij është cënuar sovraniteti i PD-së. Pasi të mbledh demokratët e Tiranës, Berisha pritet të të shkojë në Shkodër dhe më pas në të gjithë vendin.

Në mbështetje të Berishës janë pozicionuar edhe 30 anëtarët e Forumit Rinor të Partisë Demokratike, të cilët i kanë depozituar një kërkesë Sekretarit të Përgjithshëm, Gazment Bardhi dhe kreut të Këshillit Kombëtar për thirrjen e një referendumi pas përjashtimit të Sali Berishes nga grupi parlamentar. Me anë të një peticioni, ato e konsiderojnë si të paprecedentë situatën e krijuar nga vendimi personal i kryetarit të PD-së për përjashtimin e Berishës. Sipas tyre anëtarësia duhet të vendosë pasi është shkelur statuti dhe vlerat e PD-së.

Përjashtim i Berishës nga grupi parlamentar i PD-së, pasi u shpall ‘non grata’ nga SHBA, solli një numër të lartë reagimesh në radhët e partisë së djathtë në vend të cilët nuk u pajtuan me vendimin e Lulzim Bashës. Madje disa deputetë dolën hapur kundër vendimit të Bashës dhe mbështetën Sali Berishën, me argumentin se po mohohej historia e suksesit të kësaj partie.

Lulzim Basha përjashtoi Sali Berishën nga Grupi Parlamentar i Partisë Demokratike, në kufijtë e limitit kohor, një ditë përpara se të mbahej legjislatura X e Kuvendit. Basha dekalaroi se këtë vendim e mori në mënyrë personale, pasi sipas tij nuk donte të nxiste përçarje në parti.

/b.h