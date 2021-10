Sali Berisha foli sot për herë të parë nga Kavaja për procesin gjyqësor kundër sekretarit amerikan Antony Blinken.

“Dua të ndaj sot me ju lajmin se gjykatësi i Parisit ka pranuar padinë e Sali Berishës. Ftoj Blinken të dërgojë provat. Por ju garantoj se ka zero, zero, zero…” – tha Berisha për procesin në Gjykatën Korreksionale.

Më herët, Berisha bëri thirrje për bashkim të demokratëve në ‘Foltoren’ e tij.

“Foltorja ka ngjallur shpresa të mëdha, por u ka future frikën në palcë narko-shtetit dhe veglave të tij. Kjo nuk është një foltore për mua, por një detyrim i madh për të gjithë qytetarët për ta shndërruar Partinë Demokratike në shtëpi lirie” -tha ai.

/javanews/a.r