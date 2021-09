Arben Ristani ka komentuar në ABC, vendimin për përjashtimin e Sali Berishës nga PD.

“Lulzim Basha surprizoi dhe këtë herë. Ai vepron në minutën e fundit natën, siç bën edhe me kolegët e tjerë, nuk ka dyshim që statutin e PD-së e ka grisur me kohë dhe këtë herë ka marrë një vendim personal në kundërshtim me statutin.

Përjashtimi duhej të ishte konsultuar me grupin. Organet vendimëmarrëse janë organet kompetente në PD, është Këshilli Kombëtar.

Unë e kam të përsërit që ai duhet të respektojë statutin. Mori një vendim si skuth, natën pa e konsultuar një vendim me politikanët e tjerë dhe me njerëzit që janë pjesë e vendimmarrjes në PD.Vendimmarrja i takonte Sali Berishës.

Basha nuk e do PD por do ta trajtojë si një dyqan personal ku shet e blen dhe pasuron veten dhe familjen e tij. do të vinte dhe do të ndodhnin këto situata nuk hyj te thelbi i vendimmarrjes ka një qëndrim politik nga DASH dhe dy ishin zgjidhjet, ose e zotit Berisha që zgjodhi te jetë në parlament ose përmes statutit, kjo që bëri Basha është veprim tipik i skuthit natën. Burri i shtetit zbaton statutin dhe del para anëtarësisë dhe konsultohet me të gjithë”, ka thënë ai.

