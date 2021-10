Ish kryeministri Sali Berisha është shprehur se është gati të marrë drejtimin e Partisë Demokratike.

Berisha ka iu ka bërë thirrje demokrtaëve të Koçës të firmosin formularin për mbledhjen e Kuvendit Kombëtar.

“Ftoj çdo delegate të Korçës të firmosi formularin për mbledhjen e Kuvendit Kombëtar.Mbledhja e kuvendit është jetike për të shpëtuar PD. Ne duhet të bashkohemi, jo të përçahemi.

Qëllimi më madhor është të rikthejmë vlerat në PD, votën e lirë, padiskutim unë besoj në një PD soverane, që respekton dinjitetin njerëzor.

Po ti ku e sheh veten. Me datën 20 maj unë e pyeta veten pse e bënë këtë. Çfarë kam bërë unë në këto tetë vite se para tetë vitesh i kam arritjet e mëdha.

Pasi para tetë vitesh unë kisha marrë vlerësimet më të medha nga ana e partnerëve për luftën ndaj korreupsionit, demokracinë.

Unë kundërshtoiva ndryshimin e kufijve, denoncaove korrupsionin dhe drogën.

Gjithçka me atë bindje se unë po mbroj interesin publik. Ishte një thirrje e brendshme për mua, që ti do rikthehesh. Unë isha një politkan antikonformist.

I deklarova gazetarëve që do kthehem i hapur për çdo funskion kushtetues të këtij vendi. Do respektoj cdo garë do mirëpres çdo rival.

Duke garantuar se do të presa cdo garë dhe rival me përkushtimin maksimal. Rivalët asnjëherë nuk janë përjashtuar.

Cili do të jetë pozicioni i Sali Berisha e përcakton anëtarësia e partisë“, ka thënë Berisha.