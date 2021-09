Nga Jakin Marena

Lulzim Basha ndodhet nën një presion të fortë politik, pasi të gjithë kërkojnë nga ai gjëra që nuk ka as dëshirën dhe takatin t’i realizojë.

Praktikisht kemi hyrë në ditën e parë të shtatorit të “nxehtë” politik dhe është caktuar data e fillimit të punimeve të parlamentit të ri.

Presidenti Ilir Meta, i shkarkuar nga Parlamenti i vjetër tashmë, ka vendosur orën 10.00 të datës 10 shtator si momentin e thirrjes për të mbajtur mbledhjen e parë të Legjislaturës së X-të të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë. Në pamje të parë gjithçka duket normale!

Por kjo është një datë drithëruese për Lulzim Bashën më shumë, i cili nga njëra anën është nën presionin e fjalës së dhënë ndaj SHBA dhe BE që PD të distancohet nga Sali Berisha, nga ana tjetër është nën presionin e sfidues të vetë “babait” të tij politik i cili nuk pyet për kryetarin zyrtar të PD. Madje deklaron se do jetë trefish aktiv në Parlament e PD dhe sikur një i vetëm të mbetet.

Dhe një tentativë spontane që bëri Basha për të atakuar Berishën, përmes sekretares së re të PD Jonila Godole, e cila ende nuk e di se çfarë ndodh në PD dhe si funksionon kjo parti, i dështoi që në “embrion”. Pasi krahu i “armatosur” i Berishës i detyroi të gjithë të heshtnin, dhe lajmi i sekretares të zhdukej me urgjencë nga gazeta e partisë RD, por dhe nga mediat afër Bashës.

Dhe në vend që presioni të ishte mbi Sali Berishën, i cili jo vetëm është shpallur “non grata” nga SHBA por i është kërkuar që të mos shkelë në Parlamentin e Shqipërisë dhe të heqë dorë përfundimisht nga politika pas 55 vitesh aktive, nga të cilat 25 vite në PPSH e Enver Hoxhës, është Lulzim Basha ai që në mënyrë paradoksale gjendet nën presionin e të gjitha palëve.

Jo se shqetësohet shumë lideri i PD, i cili kërkon me të gjitha mënyrat një alibi për SHBA që të thotë se situata me Berishën në PD e tillë është që nuk të lejon shumë hapësirë. Dhe këtu fut dhe tentativën e sekretares së re për të kërkuar largimin e Berishës, reagimin e liderit historik dhe mbështetësve të tij dhe zhdukjen e lajmit! Madje dhe kërcënimin e sekretares së PD.

Por nga ana tjetër, Basha po tenton që dhe Sali Berishën ta mbajë në PD, që mos t’i sjellë probleme, në acarim e sipër lideri historik mund ta shkarkojë dhe me një telefonatë Bashën, por dhe të plotësojë një nga kushtet e vëna nga partnerët ndërkombëtarë për të realizuar në këtë shtator të “zjarrtë”: Dialogun politik me kreun e mazhorancës.

Basha e dha sinjalin në mbledhjen e këshillit Kombëtar të PD se e pranon ftesën e Edi Ramës për tryezë politike, por me kusht që dy nga pikat kryesore të tij të futen në draft-marrëveshje për t’u firmosur.

Bëhet fjalë për ndryshimin e Kushtetutës dhe rikthimin e saj në normalitet, duke zhbërë në këtë mënyrë paktin mes Berishës e Ramës të arritur më 2008 dhe që ka deformuar rëndë jo vetëm sistemin politik në Shqipëri por dhe demokracinë në partitë politike dhe për pasojë dhe në hallkat e shtetit shqiptar.

Pikërisht pranimi në parim i ftesave të Ramës për dialog dhe tryezë politike mes mazhorancës dhe opozitës ka rritur “sentimentin” e kundërshtarëve të marrëveshjeve politike, Sali Berishës dhe Ilir Metës. Ky i fundit Presidenti në largim i Shqipërisë, i cili është dhe ai në hall.

Të mësuar të mbijetojnë në politikë përmes politikës së konfliktit dhe të përplasjes së fortë me kundërshtarin, Berisha dhe Meta, në situatën e vështirë në të cilën ndodhen, në raport me SHBA-të dhe BE-në, ish kryeministri demokrat është person ‘non grata’ në SHBA ndërsa Presidenti është abandonuar po nga SHBA dhe kancelaritë europiane, të cilat nuk e llogarisin si kryetar shtetit, uljen në një tryezë të mundshme të Ramës me Bashën, e shohin si fatale për ta.

Më se njëherë Berisha është shprehur se nuk mund të bëhet asnjë marrëveshje me Edi Ramën, duke përmendur dhe faktin se pakti i vitit 2017 i bërë nga Basha pa e pyetur liderin historik, kishte shënuar rrënimin e PD.

Sapo u artikulua nga Basha pranimi indirekt i ftesës së Ramës për tryezë politike e mundësinë e arritjes së një marrëveshje të plotë për të gjitha pikat që shqetësojnë palët në Shqipëri, njerëzit rreth Berishës, mediat e familjes së tij dhe afër tij, filluan sulmin ndaj kreut zyrtar të PD.

Një presion i jashtëzakonshëm nga Berisha dhe të tijtë ndaj Bashës për të mos u ulur në tryezë me Ramën, presion të cilit i është bashkangjitur dhe Ilir Meta dhe mbështetësit e tij nga lidershipi i LSI dhe më tej.

Njerëzit e Berishës nuk mungojnë të shprehen se Lulzim Basha në tetë vitet e tij në krye të PD ka marrë vetëm vendime të gabuara, pavarësisht se të gjitha këto vendime i atribuohen si të marra në prapaskenë nga Berisha dhe të artikuluara nga kreu zyrtar i PD. Kështu i paraq et Basha tek ambasadorja e SHBA, shprehen njerezit e Berishës.

Dhe për ta, kjo situatë duhet të marrë fund e Basha duhet të mbajë përgjegjësi për dështimin spektakolar të opozitës në këto 8 vite dhe të mos “fshihet” më pas Sali Berishës.

“Rama nuk është i pathyeshëm, por është aty ku është vetëm për këtë opozitë. Kësaj opozite nuk i duhet magji, por duhet vendosmëri dhe t’i lërë afat Ramës. Këtij njeriu pa moral, këtij njeriu i lihet afat, por a është Basha njeriu i afateve, këtë gjë nuk e them dot”, shkruan një nga gazetarët e familjes Berisha.

Ndërkohë që u thuhet hapur Bashës se në të gjitha ballafaqimet, dialogjet dhe marrëveshjet me Ramën, ka dalë i humbur ndaj të mos guxojë të pranojë më të flasë në emër të PD për marrëveshje dhe pakte të reja. E quajnë dhe njeri të Sorosit, duke tentuar ta njëhsojnë me Ramën!

Berisha në mënyrë të qartë, përmes mbështetësve të tij që sulmojnë Bashën për “marrëveshjen e pandërprerë me Edi Ramën që nga maji 2017, që rrënoi PD-në dhe pasuroi liderin e saj me vila dhe makina”, po tenton ta mbajë Bashën larg tryezës me kreun e mazhorancës e dialogut, sikurse e kërkojnë dhe partnerët tanë ndërkombëtarë.

Një nga arësyet kryesore që Berisha refuzon tryezën mes Ramës dhe Bashës është se këtë dialog mazhorancë-opozitë e kërkon SHBA përmes ambasadores në Tiranë Yuri Kim.

Për liderin historik të PD, SHBA është “armiku” që duhet mundur, dhe për këtë qëllim ai është siç e thotë dhe vetë në përballje me sekretarin amerikan të shtetit Blinken për të vendosur në vend “nderin” që SHBA i ka marrë duke e cilësuar hajdut të pasurisë së shqiptarëve dhe minues i demokracisë në këtë vend.

Ndaj Berisha e ka shtuar presionin ndaj Lulzim Bashës për të refuzuar të gjitha tryezat e dialogut me Edi Ramën, pasi çdo marrëveshje politike mes mazhorancës dhe opozitës do të qetësonte situatën politike në vend dhe do të nxirrte “zbuluar” e jashtë loje vetë Berishën.

Nga ana tjetër, do të linte jashtë “frontit anti-amerikan” Lulzim Bashën dhe për pasojë PD nuk do të ishte një mburojë e mirë politike për të, përballë akuzave të shumta që rëndojnë mbi Sali Berishën. Që nga Gërdeci, Rruga e Kombit e 21 janari, e deri tek aferat e CEZ-DIA e zullume të tjera për të cilat akuzohet Sali Berisha.

Presionit të Berishës i është bashkangjitur dhe presidenti Ilir Meta, i cili menjëherë pas artikulimit të Bashës për ndryshimet kushtetuese, nxjerr nënkryetarin e LSI Petrit Vasili, që të deklarojë se nuk e njeh rezultatin e 25 prillit dhe të paralajmërojë indirekt se mund të bojkotojë me 4 deputetët që ka mundur të marrë LSI më 25 prill, dhe punimet e Parlamentit. Jo se bën dëm me ato 4 deputetë, por Presidenti kërkon të tregojë se dëshiron vetëm tensionin politik!

Frika e Metës konsiston sërish në marrëveshjen që mund të arrihet si produkt i një tryeze të përbashkët mes Ramës dhe Bashës. Dhe këtë e shpreh me gojën ne Vasilit i cili thotë se “pa zgjidhur e përballur 25 prillin dhe masakrën zgjedhore çdo gjë tjetër në Parlament do të jetë vetëm farsë dhe riciklim i kompromiseve, që vijnë erë të qelbur dhe që komisionohen nga oligarkët. Tashmë, shkatërrimi i zgjedhjeve të 25 prillit është fakt i provuar katërcipërisht”.

Presioni i Berishës dhe Metës ndaj Bashës në ditët në vijim do të jetë akoma më i fortë, sidomos pas datës 10 shtator, kur të fillojë zyrtarisht punë Kuvendi i ri, pjesë e të cilit me të gjitha gjasat do jetë dhe Sali Berisha. Por që ambasadoreët do mungojnë në lozhë në momentin e konstituimit të Kuvendit të ri, po për shkak të Berishës.

Ish kryeministri dhe Presidenti aktual e duan kreun e PD dhe vetë opozitën në shërbim të zgjidhjes së halleve të mëdha që kanë, e duan si një “brez sigurie” përballë partnerëve tanë ndërkombëtarë, që të shërbejë si mburojë politike. Gjithsesi Basha, sado që i lë gjërat që të rrjedhin, “nuhatjen” për lekun dhe për fitimtarin e ka të zhvilluar. Të shohim.