“Basha është njeriu që çon nga humbja në humbje dhe nga disfata në disfatë”. Kështu është shprehur ish kryeministri Sali Berisha para qindra demokratëve të Beratit, duke folur për rëndësinë që ka PD në mbështetjen e qytetarëve.

Sipas ish liderit historik, Lulzim Basha në karrierën e tij politike ka regjistruar vetëm dështime dhe disfata, ndërsa e vendos theksin tek zgjedhjet e 25 prillit, që sipas tij kreu i PD nuk arriti të bënte asnjë analizë.

Por Berisha nuk ka lënë pa përmendur as veprimet e fundit personale të Bashës, i cili “pret kokat” e atyre që i dalin kundër dhe i shpall armik të PD.

“Kjo foltore synon ti japë PD vitalitetit që i duhet, vlerat që është formuar, si parti konservatore.

Si parti e interesit kombëtar mund të shndërrohet në lokomotivë e zhvillimit të vendit.

Çdo përpjekje kundër interesit do dështojnë dhe nuk do kenë kurrë sukses. Një bisedë të shkurtër me të gjithë ata të cilët nuk janë sot në këtë sallë, ose e konsiderojnë veten mbështetës të Bashës u them se nbjë njeri që u çon nga humbja në humbje, që ka dorëzuar beteja të pabëra, ai duhet të hapë rrugën se nuk premton asgjë veçse disfata. Së dyti u drejtohem gjithë demokratëve.

Njeri njihet në kriza dhe disfata. Më thuaj çfarë bëri ky njeri pas humbjeve të 25 prillit? Jo sikur ishte shkolluar në Holandë por në Kinë. Përjashton pa pyet njeri Flamur Nokën dhe kulmon para tre ditësh me qëndrimin ndaj Luan Bacit“, tha Berisha./m.j