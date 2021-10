Data për mbledhjen e Kuvendit Kombëtar do të njoftohet javën e ardhshme, u shpreh ish-kryeministri Sali Berisha nga ‘Foltorja’ me demokratët e Beratit.

Berisha tha se statuti i PD e parashikon qartë që Kuvendi mblidhet edhe me kërkesë të 1/4 së delegatëve.

“Javën që vjen do të shpallim datën për mbledhjen e Kuvendit Kombëtar. Do të mblidhemi sipas të drejtës statutore për t’i dhënë PD-së normat më të mira statutore që ajo meriton.

Për të përcaktuar ju me referendum jo vetëm kryetarin, por edhe kryeministrin. Do vijë njëherë tek ju, që të jetë apo jo kryeministër”, u shpreh Berisha.

Lideri historik i PD deklaroi gjithashtu se deri tani kanë firmosur mbi 50% e delegatëve për thirrjen e Kuvendit.

“Mbi 50% e anëtarëve të Kuvendit Kombëtar, kanë firmosur peticionin për thirrjen e Kuvendit Kombëtar”.

Kështu u shpreh ish-kryeministri Sali Berisha gjatë ‘Foltores’ së Beratit, takimi i 11 me demokratët në vijim të lëvizjes së tij për rikthimin e sovranitetit PD-së.

Lideri historik iu bëri thirrje delegatëve që të vijojnë të japin firmat e tyre. Gjithashtu, Berisha tha se do të rikthehen të larguarit, ata të cilët kanë dhënë kontribute në PD.

‘Çdo demokrat dhe demokrate duhet të firmosë për Kuvendin e ardhshëm. 500 demokratë të Fierit kanë fiormosur. Ju informoj me kënaqësi se kuorumi mbi 50% është tejkaluar me kohë dhe ne do të mbledhim Kuvendin Kombëtar, do të bëjmë ndryshimet thelbësore në statut, do të hapemi drejt fraksioneve, do të bëjmë gjithçka që të vijnë ata të cilët kanë vendosur një tullë në këtë godinë dhe në këtë parti. Kanë kontributin e tyre. Do të bëjmë një forcë politike model, konservatore’, u shpreh Berisha./m.j