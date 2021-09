Këngëtarja Shkëndije Mujaj ka ‘shpërthyer’ ndaj ligjërimit të hoxhë Irfan Salihut që tha ‘se njerëzit më të urryer te Zoti janë beqarët’. Ky pohim ka nxitur reagime dhe komente të shumta në rrjetet sociale. Shkëndije Mujaj shprehet me tone të ashpra se kjo nuk është e vërtetë dhe martesa është detyruar vetëm për “njerëzit që nuk arrijnë të frenojnë epshin e tyre”. “Ka disa hoxhallarë qe te paret do te futen ne xhehnem pikërisht për këto interpretime qe i bën njerëzit konfuz”- shkruan ndër të tjera këngëtarja. Kujtojmë se Shkëndije Mujaj pak kohë më parë iu përkushtua fesë islame duke ndryshuar tërësisht stilin e jetesës.

Ja postimi i plotë i këngëtares:

Absolut e pa bazë kjo deklaratë çfarë thotë ky Hoxhë. Nuk është e vërtet, madje ky është keqinterpretues i fes Islame madje i largon njerëzit nga interesimi për fenë Islame .. Kjo thënie nuk ekziston martesa bëhet e detyrueshme vetëm ne atë moment kur njeriu nuk arrin ta mbizotëroj epshin e ti madje shkruan edhe ne kuran 100% e vërtet…. ka disa hoxhallarë qe te paret do te futen ne xhehnem pikërisht për këto interpretime qe i bën njerëzit konfuz … dhe i largojnë nga feja..

Por nuk do shumë komente ky Hoxhë mjafton ti shikoni se si duken dhe reflektojnë ne ligjërata këtyre ju kanë përzije kabllot e fanatizmin, injorancën dhe këta ma shumë përqeshin njerëzit neper tribuna se sa ju bëjnë thirrje e Allahu ka porosit ftoni me butësi vet fytyra e ti e vrazhdë te jep me kuptuar se nuk ka mëshire e as lumturi por urrejtje dhe përqeshje te tjerëve duke na jep te kuptojmë se ky e ka garantuar xhenneti tash vetëm i ka mbet te përqesh dhe te largon njerëz nga feja me sjelljen e ti shumë i dobët ne interpretim total i pa bazë dhe qesharak …

Allahu.xh .sh. I vetmi që është perfekt dhe nuk dëshiron ata qe përqeshin ne forma indirekte dhe hedhin urrejtje … Hajde Selam se vërtet jemi ka fundi i botës…

