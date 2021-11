“Zoti Berisha që kur doli për të bërë një gjë të tillë për ta marrë partinë në dorë, nuk mori parasysh se e thotë ose jo statuti, ai do të thotë më 11 dhjetor se partia jam unë. Amerikanët e kanë shpallur non grata Berishën, e i thanë se nuk duam të bashkëpunojmë me ty. Korrupsioni është arsyeja, SHBA dhe Berisha nuk janë fuqi të barabarta, në këto kushte i është futur detit me këmbë. Ky është Kuvend jo vetëm ilegjitim, e do të prodhojë një lider non grata me SHBA”, tha Bejko.

Sipas tij, thirrja e Kongresit është anti statutore, pasi duhet të ngrihet një komision dhe ta vendosë kryesia për datën e tij.