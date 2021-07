Ish kandidati për deputet i PD në Qarkun e Gjirokastrës Roland Bejko ka ironizuar të

gjithë ithtarët e Berishës të cilët pretendojnë se janë fyer nga deklarata e

ambasadores Yuri Kim e cila tha se “Do të ishte një ironi historike por edhe një

tragjedi për vendin, jo vetëm për partinë, nëse partia do të hante bar për hir të

interesave personale të një njeriu”.

Me nota humori, Bejko thotë se kjo ofertë është veç për gushtin pasi

në shtator sipas tij qëndrimi do ndryshojë.

“Mos u mërzisni!

Batuta “…bar do hani..”, vlen vetëm për gushtin.

Nga shtatori e mbrapa do qarkullojë batuta..”S’donit? Ok. Hani m…. tani”

Eeh, ç’bën ky “Tigri prej letre..!” “, ironizoni Bejko.