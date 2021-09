“Pajtohem plotësisht. Zgjidhja e të drejtave të pronësisë do të hedhë themelet për një zhvillim më të madh, investime dhe barazi mundësish. Është e domosdoshme”, shkruan Yuri Kim.

Ambasadorja e SHBA, Yuri Kim ka reaguar pas ndihmës prej 5.7 mln euro të BE për regjistrimin dixhital të pronave në Shqipëri. Me një postim në Twitter, Kim mbështet nismën e BE, teksa thotë se zgjidhja e drejtave të pronësisë do të hedhë themelet për një zhvillim më të madh, investime dhe barazi mundësish.