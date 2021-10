Prania e presidentit shqiptar Ilir Meta, në tribunën “vip” të Celtic Park, duke festuar si ultrasit e tjerë me shallin ngritur lart, ndërsa këndonte “You’ll Never Walk Alone”, në një ndeshje mes Celtic dhe Ferencvarosh, tërhoqi jo pak vëmendje edhe në Britani.

Kjo lëvizje dhe prania e pazakontë e kreut të shtetit shqiptar në një stadium të mbushur plot me tifozë skocezë vjen pak ditë pasi Gjykata Kushtetuese mori në shqyrtim vendimin e Kuvendit, për shkarkimin e tij nga detyra. Ai u shfaq në një stadium skocez, për të përjetuar emocione futbolli në të njëjtën kohë kur Berisha po mbante Foltoren e radhës në Dibër.

Presidentit i mbaron mandati verën e vitit që vjen, ndërkohë, shkarkohet ose jo nga detyra brenda këtij viti, maxhoranca besohet se e ka gjetur emrin e ri të kreut të shtetit. Edhe pse i ka votat (70+1 siç u zgjodh Nishani nga PD) PS preferon që Presidenti i ri të emërohet edhe me pëlqimin e Grupit Parlamentar Demokrat, që udhëhiqet nga Lulzim Basha.

Për Presidentin e ri pritet të arrihet një kompromis Rama-Basha, një kompromis normal, siç ishte ai mes kryeministrit aktual dhe presidentit në detyrë, kur u zgjodh Meta në vitin 2017. Kompromisi i PS-së me PD-në shihet i domosdoshëm, nga të dyja palët, sepse i tillë është edhe vullneti i ndërkombëtarëve.

Basha ka hequr dorë nga çdo pretendim për zgjedhje të parakohshme lokale, nisur nga situata e fundit në PD. Derisa të forcojë pozitat pas sulmeve në bazë, ai do të bashkëqeverisë me Ramën, duke ‘kundërsulmuar’ dyshen Berisha-Meta. Kërkesa e tij për ndryshime kushtetuese, mbi Reformën Territoriale, atë Zgjedhore dhe më kryesorja Vetting-u për politikanët, ka gjetur pëlqimin e menjëhershëm të Ramës, nisur edhe nga nevoja e këtij bashkëpunimi që Basha të mos dështojë pas sulmeve të fundit nga brenda PD-së.

Basha po kërcënon Berishën dhe Metën se do t’i çojë të parët në SPAK përmes bashkëqeverisjes dhe përkrahjes ndërkombëtare, derisa t’ju japë atyre goditjen fatale. Berisha e kishte nuhatur me kohë këtë lëvizje, prandaj edhe ka paralajmëruar disa përgjime dhe prova që disponon për të ‘fundosur’ Bashën dhe mbështetësit e tij, nëse nuk i dorëzojnë partinë me qetësi.

A kanë dosje amerikanët, që mund të ndihmojnë SPAK në goditjen e “peshqëve të mëdhenj”? Berisha është shpallur ‘non grata’, përmes akuzave të rënda nga DASH, ndërsa Meta me siguri do të ketë të njëjtin fat, pas dorëzimit të Presidencës. Amerikanët paralelisht me ngritjen e strukturave të reja të drejtësisë, për të përmbushur me sukses misionin, po nxisin konflikte të brendshme politike që ‘aktorët’ të denoncojnë njëri-tjetrin. Në këtë drejtim, politika e jashtme Amerikane, thjesht po e bën më të lehtë punën e saj në Shqipëri, ndonëse dukshëm prej kohësh qëndron e pozicionuar pro Ramës dhe Bashës. Çka do të thotë se Berisha zyrtarisht; por edhe Meta, kanë një problem të madh me SHBA-të, madje të panegociueshëm, që me siguri vetëm ata, Rama e Basha duhet ta dinë.

Kompromisi i parë i madh për të zgjedhur Presidentin e ri vjen në një kohë kur Berisha po përgatit terrenin në PD për shkarkimin e Bashës.

Basha dhe Meta me gjasa mund të shkarkohen para Vitit të Ri. Por nëse Presidentin e shkarkon Kushtetuesja, Basha nuk do të njohë asnjë rezultat që do të dalë nga një votim, të cilin, ai si kryetar i votuar pak muaj më parë dhe forumet drejtuese të partisë, do ta quajnë nul ose të paligjshëm. Kështu do të duhet një sorrollatje e gjatë nëpër gjykata, ndoshta deri në Kushtetuese, gjithnjë nëse Berisha nuk e merr selinë dhe partinë me forcë.

Në fakt Basha në PD nuk e ka dashur kurrë një koalicionin me LSI. Një i tillë besohet se iu imponua nga Berisha. Pas vendimit për të ndarë partinë me të kaluarën e saj, duke e parë atë si një shans mbijetese, PD ngjan aktualisht sikur të jetë në një ‘lufte civile’.

Në këto kushte, pas zhvillimeve të fundit Berisha do të tërheqë Metën pas vetes, për të ngritur një opozitë më të fortë e radikale dhe nga ana tjetër Rama do të afrojë Bashën për të pasur një qeveri më të gjerë e më të fortë.

Berisha dhe Meta do ndajnë detyrat e një kryetari të ri në opozitën e tyre të përbashkët, ose do të qëndrojnë pas një ‘administratori’.

Basha do të jetë i detyruar, t’i përgjigjet edhe më shumë bashkëqeverisjes me Ramën, nga tentativa e fundit e Berishës dhe e Metës, për t’i rrëmbyer pozitat aktuale të kryeopozitarit.

A do të ketë të ardhme një opozitë më radikale, ndaj së cilës është kundër Perëndimi?

A do të ketë vendi më opozitë me Bashën, nëse ai vendos të qeverisë me Ramën?

E para, e ka një përgjigje. Partitë e djathta me tendenca radikale kudo në Europë, pa qenë në një betejë kaq të hapur me SHBA-të siç po ndodh në Shqipëri, po humbin terren në politikë dhe po tkurren çdo ditë.

Tek e dyta, një qeverisje e ndarë mes Ramës dhe Bashës, herët a vonë do të shtojë pakënaqësi te Erion Veliaj. Kryebashkiaku i Tiranës ka ambicje për të marrë drejtimin e PS-së. Ai së fundmi nuk e ftoi Ramën në një mbrëmje ‘gala’, madje ka kohë që nuk po ‘ngrihet herët’, për të riparuar rrugët e kryeqytetit sipas porosive të kryeministrit. Prandaj edhe nga mungesa e një alternative të djathtë, si dhe faktit që ajo ka mbetur peng i njeriut të vetëm, Veliaj mund të drejtojë opozitarizmin, derisa Rama t’i hapë rrugë garës që ai të bëhet lideri i ri i PS-së.

Rama deri atëherë, në bashkëqeverisje apo në opozitë me Bashën e Veliajn, pa u shqetësuar nga faktorë të tjerë, kur të jenë mërzitur nga pushteti i gjatë i kryeministrit mund të tërhiqet, por mund të bëhet edhe President. Pse jo!