Opozita është end epa një qëndrim, në lidhje me kërkesën e mazhorancës, për të zgjatur afatin e Komisionit të Vettingut.

Nënkryetarja e PD-së, Grida Duma ka deklaruar se opozita, është duke e konsideruar qëndrimin, por ende nuk ka marrë një vendim.

E ftuar në News 24, Grida Duma tha se “Jemi duke konsideruar qëndrimin tonë, një vendim që do merret nga gjithë hierarkia e grupit parlamentar.

Do shikohet me syrin e të mirës për shqiptarët, nuk kemi ende një vendim.”

E pyetur nëse ka një situatë kaotike në PD, Grida Duma deklaroi se “PD është në një situatë serioze reflektimi dhe kritike”.

Duma u shpreh e qartë dhe e prerë se me mazhorancën nuk ka bashkëpunim, por diskutim dhe argumentim.

Reforma Territoriale e bërë nga qeveria, u shpreh numri dy i PD, ishte elektorale.

“Nuk ka bashkëpunim, ka argumentime dhe bërje e punës së opozitës. Është detyrim për vendin që të gjithë të jemi aty. Ka nevojë për një rritje të arsyetimit.

Duhet të vendosim në emër të arsyes. Edhe ne kemi përgjegjësi ndaj qytetarëve. Këtë përgjegjësi duhet ta çojmë deri në fund. Reforma territoriale ka qenë elektorale dhe jo territoriale. Ajo me të cilën u mbështoll paketa që u shit territoriale ishte që do rrisnim shërbimet ndaj qytetarëve.

Elementi i dytë ishte që bashkitë do fitojnë autonomi dhe do marrin më shumë fonde.

Elementi i tretë do të ishte mirë menaxhimi i territorit.

Nuk është politike, nuk është opozitare, por është faktike. Kanë bërë mbrapsht që të gjitha. Pandemia si çdo krizë ka nxjerrë më në pah problematikat. Kjo nuk është një gjë që ne do ta bëjmë në mënyrë veritkale. Kjo nuk është çështje dëshire, si do të donim ne të ishte.

Ne e kemi nisur me disa variabla që do të bëhen publike në ditët në vijim. Ekspertët kanë nisur punën për atë që i përket logjikës qytetare. Decentralizim dhe centralizim, ky ekuilibër do të shikohet. Është duke u parë ana financiare e reformës territoriale, është duke parë autonomia dhe si mund të administrohet, përmes shkrirjes apo zgjerimit të disa bashkive.

Është kërkuar që aksionarët e PD, kur përfshihen kryetarët e degëve janë pjesë e një konsultimi teknik. Kjo gjë do të vijë pas një momenti të caktuar dhe do të jetë një paketë propozuese e gjitha“, argumentoi Grida Duma.

Nënkryetarja e PD foli edhe për rolin e ndërkombëtarëve në këtë aspekt, për të cilët tha se janë në rrugën e duhur për dakordësinë dhe pozicionin e tyre të përgjegjshëm.

“Një gjë që është e mirë, që nuk është premtim alla elektoral, është marrëdhënia me ndërkombëtarët. Jemi në rrugën e duhur për dakordësim që ata do të jenë si ndryshe nga më parë, në një pozicion më të përgjegjshëm dhe më të qartë. Duhet të ulemi në tryeze me rregulla loje të barabarta”, theksoi Grida Duma.

/m.j