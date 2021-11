Në një intervistë në Debati me Alba Alishanin në A2, Patozi theksoi se PD nuk ka asnjë humbje nëse largohet Basha.

“Nëse do e kisha të pamundur të largoja Berishën do largoja veten. PD nuk do ketë asnjë humbje nëse ikën kryetari.

Vetë e ka pranuar që përjashtimin e zotit Berisha e ka marrë nën trysni. Një politikan që nuk pranon trysni, duhet të largohet.

Politika në shqipëri nuk është garë morali, por aftësie. Lulzim Basha, por ndoshta edhe Berisha e kanë humbur betejën me aftësinë.

Basha ka humbur katër herë zgjedhje, ndërsa Berisha rikthehet pas një shkëputje të gjatë. Politika ka ciklin e vet. Të dy kanë rezervuar kohën e tyre”, tha Patozi./m.j